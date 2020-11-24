فنون ومشاهير

باسل خياط يحذر ويوجه رسالة توضيح! (صورة)

Lebanon 24
24-11-2020 | 12:00
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وجّه الممثل باسل خياط رسالة إلى متابعيه من خلال منشور عبر خاصية الستوريز على "انستغرام"، وشكر من خلالها كل محبيه وجمهوره لجهدهم الذي يبذلونه في إيصال كل المعلومات الخاصة به وأحدث أخباره وتحضيراته الفنية الجديدة، إضافةً لنشر إطلالاته الحديثة من خلال تلك الحسابات.

ولفت الى ان البعض يقومون بإنشاء صفحات وحسابات باسمه وهو يشكرهم على ذلك، ولكنه نبّه متابعيه بأن كل ما يصدر عن تلك الصفحات من تعليقات وأخبار أو صور، فهو شخصياً غير مسؤول عنها لأنها صفحات تخص المعجبين والمحبين، ولا تمت لاسمه الفعلي بصلة ولا تعبر بشكل مباشر عن آرائه وتعليقاته.

ونوّه إلى أنه ما يتم غالباً الخلط بين حساباته الرسمية وحسابات أنشأها المتابعون والجمهور باسمه، والوقوع في الخطأ بعدم التفريق بينهما، متمنياً من أصحاب هذه الصفحات الإفصاح عن هويتهم وبيانها، كون هذه الصفحات داعمة له كفنان، ومترقبة ومواكبة لكل تفاصيل مسيرته الفنية والحياتية، ولا تتحدث باسمه، قائلًا إنه لا يحق لأي شخص من معجبيه أو متابعيه التكلم باسمه، معبراً لهم عن حبه الشديد لجمهوره.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



المصدر: لها
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