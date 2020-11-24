فنون ومشاهير

ماريو عبود يواجه مارسيل غانم.. ويترك الـ LBCI؟

Lebanon 24
24-11-2020 | 09:00
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كتبت زكية الديراني في "الأخبار": رغم عمله سنوات طويلة في قناة lbci في تقديم نشرات الاخبار والحوارات السياسية، إلا أنّ إسم ماريو عبود يتردد هذه الفترة أكثر من أيّ مرحلة أخرى. فبعد إعلان المقدم اللبناني قبل أشهر عن إنضمامه إلى منصة «صوت بيروت انترناشونال» (تضم أيضاً منصة «بيروت سيتي») لتقديم البرنامج السياسي «صوت الناس» الذي يذاع حالياً (كل ثلاثاء)، بدأت التساؤلات حول عمله في المحطة اللبنانية، ليتضح لاحقاً أنه لن يترك حضوره في القناة بل سيجمع العملين معاً على المنصة والشاشة.

 

لم تمر أشهر على ولادة ذلك العمل السياسي والاقتصادي، حتى تعاقدت lbci على بثّه أيضاً على الشاشة الصغيرة. هذه الخطوة أتت بمثابة التعاون الأول بين الشيخ بيار الضاهر وبهاء الحريري وخلفه مستشاره جيري ماهر الذي يتولى إدارة «صوت بيروت انترناشونال».

 

بعد تأجيل عرض «صوت الناس» على الشاشة اللبنانية لحين إنتهاء التحضيرات للاستديو في أدما (التابع لـ lbci)، يبدو أن بث المشروع سينطلق مساء كل خميس. في التفاصيل، أن lbci ستعلن قريباً عن الموعد الأولي لعرض العمل الحواري، ليأخذ مكانه مساء الخميس بدءاً من الاسبوع الاول من كانون الاول  المقبل. مع تردد تحديد الموعد للعرض، بدأت التساؤلات حول المواجهة المتحملة بين برنامجي «صوت الناس» و«صار الوقت» الذي يقدمه مارسيل غانم كل خميس (21:45) على قناة mtv. غانم الذي ترك lbci قبل عامين تقريباً بعد عمل قرابة 24 عاماً فيها، سيتواجه مع زميله عبود في عمل سياسي. ورغم الاختلاف في محتوى البرنامجين، ولكن في حال قررت lbci تخصيص مساء الخميس لعرض «صوت الناس»، فإن المواجهة ستكون حتمية بين المقدمين.

 

في هذا السياق، تلفت مصادر لـ «الأخبار» إلى أن lbci إختارت مساء الخميس لعرض عملها، لأن باقي أيام الاسبوع إمتلأت البرمجة فيها. فالاثنين سيبث برنامج « 30 20 رؤية لبنان» الذي يقدمه ألبير كوستانيان، والثلاثاء سيكون الموعد مع هشام حداد ببرنامج «لهون وبس». أما الاربعاء، فسينطلق قريباً بث «أحمر بالخط العريض» لمالك مكتبي، ومساء الجمعة حجزت كارلا حداد موعدها مع «في male».

المصدر: الأخبار
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