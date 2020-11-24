فنون ومشاهير

بعد انتشار صورته مع فنان اسرائيلي.. إيقاف محمد رمضان عن التمثيل

Lebanon 24
24-11-2020 | 10:30
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أعلنت اللجنة الطارئة للنقابات الفنية المصرية الثلاث في اجتماعها أمس الاثنين، إيقاف محمد رمضان عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

 

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت بيانا صحفيا مساء الأحد جاء فيه: "تابع مجلس النقابة في الساعات الأخيرة بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقف وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين المصريين ، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب".

 

وتابع البيان: "ومجلس نقابة المهن التمثيلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات".

 

وأضاف البيان: "المجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع ، علما بأن مجلس النقابة يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة".

 

يذكر ان الصحفي والناشط الإماراتي حمد المزروعي كان قد نشر صورة تجمعه مع رمضان ومغني إسرائيلي، لاقت حفاوة كبيرة من الصفحات الإسرائيلية الناطقة بالعربية، مثل صفحة أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي.

 

وبعد انتشار الصورة، نشر رمضان فيديو من دبي، عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليه كاتباً: "لا يهمني اسمك ولا لونك ولا ميلادك يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان"، وهو ما اعتبره المتابعون بمثابة الرد الأول على ظهوره مع آدام، لكنه ما لبث أن حذف الفيديو بعد دقائق من نشره.

 

وواجه رمضان هجوماً حاداً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تلك الصور وسط مطالبات من الأوساط الفنية والثقافية بمحاسبته.

 

كما حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة عاجلة يوم 19 كانون الأول المقبل، كأولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، بتهمة الإساءة للشعب المصري.

المصدر: وكالات
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