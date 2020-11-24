فنون ومشاهير

بكلمات مؤثرة.. فنان عربي ينعي والده في نفس يوم ارتباطه

Lebanon 24
24-11-2020 | 15:00
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نعى الفنان السعودي مهند الحمدي والده بكلمات مؤثرة ونابعة من القلب، وعبّر عن شعوره بالحزن الشديد لا سيما وأنه رحل في يوم استثنائي بالنسبة له إلا أن الأمور كلها تبدلت في لحظات.

 

وعبّر الشاب عن معاناته مع رحيل والده من خلال مجموعة من التغريدات عبر موقع تويتر وأوضح أنه كان يستعد لإعلان ارتباطه رسمياً من حبيبته وإبلاغ والده بهذا الخبر السعيد الذي كان ينتظره منذ فترة إلا أن حادث الوفاة غيّر كل شيء، وكتب في التغريدة: "فارقتنا يا أبي ولن تفارق قلبي ابدا واعلم تماما مدى فخرك وانا آت لك بخبر ارتباطي بنفس اليوم الذي رحلت فيه وكنت اعلم بكمية الفرح الذي ستملي وجهك، شكرا يا الله على حكمتك وانك تجعلني كل يوم اقوى بك".

 

وأضاف: "إن الله مطلع على وجع بصدرك تخفيه عن العالمين ، يراك وأنت تمضي مثقل به سيفرحك قريبا سيبدل وجعك فرحا ، ثق بذلك ثق بإن توقيت رب العالمين له حكمه وخير لك دائما".

 

وفي تعليق أخير دعا الحمدي لوالده بالرحمة والمغفرة حيث كتب: "اللهم ان أبي كان محبا للجميع وعادل مع الكل ويحب نشر الخير بقدر استطاعته ولم يقصر معنا يوما ، اللهم أجعل قبره روضه من رياض الجنة .. اللهم امين".

A post shared by مهند الحمدي (@mouhnned)

 

 
 

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تغريدات الممثل السعودي وتعاطفوا معهـ آملين أن يمده الله بالصبر والسلوان على هذا الفراق الأليم وألا يؤثر هذا الأمر على علاقته بحبيبته التي نشر صورة تجمعه بها قبل أيام عبر انستغرام خلال تواجدهما في أحد الأماكن العامة في بيروت وأعلن من خلالها حبه لها.

المصدر: لها
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