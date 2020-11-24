عمرو دياب طرد دينا الشربيني من منزله؟

تداول نشطاء خبر انفصال الفنان عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشوب خلاف علني بينهما في أحد الكافيهات، وفقا لشهود عيان.

وبعدما نشرت معظم وسائل الإعلام عن طرد عمرو لدينا من مسكنهم نشرت إحدى الصحف المصرية نقلاً عن مصدر مقرب من الثنائي أنه لم يحدث بينهما انفصال مثلما تردد، لافتا إلى أن الأمر اقتصر على ترك دينا الشربيني لمنزل الهضبة لبضعة أيام.

وأضاف المصدر أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم يطلقا ومازالا زوجين حتى الآن.

وتواصل دينا الشربيني متابعة عمرو دياب على حسابها بموقع "إنستجرام"، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما عبر حسابها وكان أخر ما نشرته لهما سوياً فيديو بمناسبة عيد ميلاده، في حين أن عمرو دياب منذ انضمامه لعالم "إنستغرام"، وهو لا يتابع سوى حساب شركته الموسيقية "ناي".