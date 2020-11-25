نزار فرنسيس: ملحم بركات لم يكن مقتنعاً بكل الأصوات التي لحّن لها

حلّ الشاعر اللبناني نزار فرنسيس ضيفاً على رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر، في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد".خصصت المر هذه الحلقة للحديث عن الموسيقار الراحل ملحم بركات، وقال نزار إن ملحم لم يكن يعلم أنه مصاباً بالسرطان، إلا قبل أيام قليلة من وفاته، وكشف ماذا قال له ملحم بعد أن علم بحالته الصحية.وكشف نزار أنه إعتزل الصيد، بعد وفاة الموسيقار ملحم بركات، خصوصاً أنهما كانا يتصيدان سوياً، وقال إن الفراغ الذي تركه ملحم في حياته لن يعوضه أحد.كما كشف نزار أن ملحم لم يكن مقتنعاً بكل الاصوات والفنانين الذين لحّن لهم، مشيراً الى أنه لم يتدخل يوماً بعلاقة ملحم مع الفنانة اللبنانية مي حريري.