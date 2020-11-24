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فنون ومشاهير
نانسي عجرم تنفي صدور قرار بسجن زوجها بين 15 و20 عاماً
Lebanon 24
24-11-2020
|
22:00
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نفت الفنانة نانسي عجرم في حديث خاص لموقع "الفن"، ما تم تداوله اليوم عن صدور القرار الظني بسجن زوجها الدكتور فادي الهاشم بين 15 و20 عاماً، في قضية حادثة السرقة التي حصلت في منزلهما، وأدت إلى مقتل السارق، وهو من الجنسية السورية، ويدعى محمد موسى، مشيرة الى أن هذا الخبر عار من الصحة.
وكان القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، أدان المدعو فادي الهاشم بجناية المادة 547 (القتل القصدي)، وتصل العقوبة إلى 20 سنة سجن، معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تنص عن حالة الدفاع عن النفس المشروع، على أن يعود لمحكمة الأساس الفصل في هذه النقطة، وتمت إحالة القرار على الهيئة الإتهامية في جبل لبنان.
المصدر: الفن
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