إعلامية لبنانية تسخر من محمد رمضان وتطلق عليه هذه الصفة.. وديما صادق ترّد

سخرت الإعلامية اللبنانية ليليان داوود من الفنان المصري محمد رمضان. وجاء هذا من خلال تغريدة نشرتها على حسابها الخاص على موقع "تويتر". وفيها عبرت عن استغرابها وصف الأخير بالفنان القدير.

وعلّقت الاعلامية ديما صادق متسائلة: "عن يلي تصور مع الاسرائيلي؟".

لترّد داوود: "رمضان بطيخة بقى فنان وقدير؟".



وأطلق هذا موجة من التعليقات وتنوعت آراء المغردين بين من رأوا أن ما فعله رمضان لا يستحق كل هذه الضجة لأنه مجرد خطأ ومن اعتبروا أنه لا مجال للنقاش في شأن العداء لإسرائيل.

ويأتي هذا فيما عمت في مصر موجة غضب كبيرة بعدما ظهر الفنان المصري في صورة إلى جانب فنان اسرائيلي. وسارعت نقابة المهن التمثيلية ممثلة بالدكتور الفنان أشرف زكي إلى أخذ قرار وقفه عن العمل إلى أن يتم التحقيق معه وهو ما يرتقب حدوثه في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل (2020).



كذلك تعرض رمضان لهجوم من قبل بعض الفنانين فيما رد عليه آخرون بطريقة غير مباشرة، علماً أنه تفاعل مع قرار النقابة معلناً أنه لم يكن يعرف جنسية الفنان.