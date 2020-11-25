فنون ومشاهير

بعد صدور القرار الظني.. هذا ما كشفه محامي زوج نانسي عجرم

Lebanon 24
25-11-2020 | 09:00
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أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أمس الثلاثاء قراره الظني بحق فادي مخائيل الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، والذي قضى بإدانته بجرم المادة 547 (القتل القصدي) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات التي تنص عن حالة الدفاع عن النفس المشروع، على أن يعود لمحكمة الأساس الفصل في هذه النقطة وقد تمت إحالة القرار الى الهيئة الإتهامية في جبل لبنان .

 

وأشارت التقارير إلى أن قاضي التحقيق أدان الهاشم بجناية القتل، وأُحيل الملف إلى محكمة الجنايات.

 

بدوره، أوضح غابي جورمانوس، محامي الهاشم على قرار المحكمة لـ ET بالعربي قائلاً: "إنهم كانوا يتوقعون حكما بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ 20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب، وقانونيا الحكمان يؤديان إلى نفس النتيجة وهي اللا عقاب، وإذا قمنا بقراءة المادة المعطوف عليها القرار تتطابق مع ما قاله فادي في التحقيقات".

 

وتنص المادة 547 أنه: "من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر".

 

المصدر: لها
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