فنون ومشاهير

بعد انتشار فيديو عن "فضيحة" تخلي عادل كرم عن ابنه.. وسام حنا يخرج عن صمته ويرد

Lebanon 24
25-11-2020 | 15:00
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وجه الممثل وسام حنا انتقادًا قاسيًا لبعض رواد مواقع التواصل الذين تناقلوا تقريرًا اعدته احدى الوسائل الاعلامية عن "فضيحة" تخلي الممثل عادل كرم عن ابنه شربل وهو ابن شقيقة وسام ريتا، مؤكدا ان تشويه صورة الناس ليست رسالة الصحافة.

 

ونشر وسام رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل أراد ان يوصلها للمتابعين وللجمهور حول حقوق الطفل والذي هو خاله وكيفية انتهاك خصوصيته، مشددا على الجميع أن يلعبوا دورًا إيجابيًا في حماية الاطفال وذلك بعدما استفزه التقرير الذي يتناول مسألة عائلية جدًا تخص وسام وشقيقته التي سبق لها وارتبطت بالفنان عادل كرم.

 

وجاء في تعليقه: "هذه هي المرة الاولى وانشالله تكون آخر مرة أسمح لنفسي أن اتحدث بهذا الموضوع بالذات خارج نطاق العائلة، لكن التقرير الذي يتم التداول به عبارة عن صورة لولد عمره سبع سنوات تحاولون اخباره كل الوقت أن والده لا يريده وتخلّى عنه. هل انتم بشر؟ هل عندكم أولاد أو أخوة؟ أشك!؟ ألا يكفي المعاناة الصحية التي عاشها ولا زال يعيشها؟ ألا يخطر في بالكم أنه من الممكن عن طريق الخطأ أن يتابع هذا الولد التقرير؟ او أن يصبح هذا التقرير مادة يتم التداول بها بين عائلة الولد واصدقائه ولا أحد يعلم بأي طريقة بشعة يصل اليه التقرير؟

 

وختم قائلاً: "هذا لم يعد إعلامًا او صحافة… قد يكون اسمع قلة أدب أو تصفية حسابات ولكن انا الأكيد منه، ان هذا انتهاكًا واضحًا لحقوق طفل  ونحن نحاول ليلاً نهارًا ندوّر معه الزوايا ونخبر ان الحياة حلوة وكل شيء يمستمر بشكل طبيعي".

المصدر: بصراحة
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