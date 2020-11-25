فنون ومشاهير

رسالة حب عالمية تجمع شيريهان وماجدة الرومي وإيلي صعب

Lebanon 24
25-11-2020 | 23:00
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رسالة حب جديدة من نجوم العالم لبيروت من خلال مزاد علني ضخم يضم نجوم الغناء والفن وأشهر دور الأزياء العالمية وتصميم المجوهرات في كل دول العالم، في الفترة الممتدة من 7 إلى 15 كانون الاول المقبل ليرسلوا رسالة حب جديدة لأرض لبنان، ومن خلال نواعم نكشف عن كواليس خاصة بمزاد "لبيروت مع الحب".

رسالة عالمية
بدايةً من شيريهان، ماجدة الرومي ، ناعومي كامبل، سبايس غيرلز، إيما ستون. كل هؤلاء وأكثر اجتمعوا على حب لبنان حيث أطلقت دار "سوذبيز" (Sotheby’s) إعلانها الرسمي عن إقامة مزاد خيري لمصلحة متضرري انفجار مرفأ بيروت بالتعاون مع أكثر من مؤسسة خيرية فتهافت عليه نجوم العالم ليعلنوا عن حبهم الكبير لبيروت  تحت شعار واحد "لبيروت مع الحب".


فستان ماجدة الرومي 
وبفستان أزرق يصل سعره إلى 10 آلاف جنيه إسترليني تقريباً، قررت ماجدة الرومي أن تشارك في المزاد الخيري بعد أيام، أما شيريهان فقد اختارت فستاناً خاصاً من فساتين فوازيرها الشهيرة التي اشتهرت بها  في التسعينيات، ويصل سعره إلى 25 ألف جنيه إسترليني تقريباً.
أما مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، فقد اختار فستاناً لإيما ستون كانت قد ارتدته في إحدى دورات  توزيع جوائز الأوسكار العالمية قبل أعوام، ليكون ضمن مقتنيات المزاد الذي يصل سعره إلى 30 ألف جنيه إسترليني تقريباً.
ويأتي نيكولا جبران ليختار أحد الأزياء الذي كان قد صممه لمادونا قبل سنوات ليشارك به ضمن المزاد.
وتشارك كل من دار "ديور" بتصميم يصل سعره إلى 50 ألف جنيه إسترليني تقريباً كما تشارك "بولغاري" في المزاد بتصميم خاص يصل سعره إلى 5000 آلاف جنيه إسترليني.
المصدر: نواعم
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