17
o
بيروت
19
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
مسؤول بالخارجية الإسرائيلية يعلق في فيديو على منتقدي صور محمد رمضان
Lebanon 24
26-11-2020
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صفحة "إسرائيل تتحدث العربية" الحكومية على فيسبوك، الأربعاء، مقطعا مصورا لأحد الدبلوماسيين في وزارة الخارجية الإسرائيلية يستهجن فيه ردود الأفعال الشعبية المصرية على صور حديثة للفنان محمد رمضان مع ثلاثة شخصيات عامة إسرائيلية.
ولاقت الصور التي اُلتقطت خلال حفل حضره رمضان في إمارة دبي مؤخرا استهجانا ورفضا وسخرية واسعة وانتقادات حادة من المصريين، واتهم البعض رمضان بدعم وتأييد "التطبيع" مع إسرائيل.
وقال مدير إدارة مصر بوزارة الخارجية الإسرائيلية ليؤور بن دور: "لن أقل لكم إننا محبطون، لكن ما حدث شيء غريب ومضحك".
وتساءل ليؤور بن دور: "إلى متى سيظل تمسك المعارضين للعلاقات مع إسرائيل بالشعارات التي لا جدوى لها وإيديولوجيات الخمسينات والستينات؟"
وكانت مصر وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل منذ عام 1979، إذ يتبادل الجانبان بعثات دبلوماسية ويتعاونان سياسيا واقتصاديا وأمنيا، لكن جميع النقابات الفنية والمهنية ومؤسسات مدنية عديدة ترفض التطبيع.
وتابع مدير إدارة مصر: "ألم تلاحظون التغييرات الإيجابية التي تحدث"، مشيرا إلى اتفاقيات التطبيع التي عقدتها كل من الإمارات والبحرين مع إسرائيل والزيارات المتبادلة بين الجانبين، وهو التغيير الذي انضمت إليه السودان مؤخرا.
ومضى يقول: "مما تخافون؟، نحن نتفهم تضامنكم كعرب مع القضية الفلسطينية لكن هل تتصورون أن انتقاد رمضان على صوره سيخدم الفلسطينيين"، لافتا إلى رفض لاعب جودو مصري مصافحة نظيره الإسرائيلي في بطولة دولية.
وكانت نقابة المهن التمثيلية أوقفت رمضان عن العمل، وقالت إنها ستحقق معه.
وكان نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، قال في تصريحات تليفزيونية، إن رمضان أبلغه أنه لم يكن يعلم من هو المطرب عومير آدام قبل التقاط الصورة، ونفي علمه مسبقا بأنه إسرائيلي.
من جهته، كتب رمضان في منشور على "فيسبوك"، أرفقها بصورة يرتدي الزي العسكري: "احترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع إسرائيلي (..) أنا في دولة عربية والموقف جديد علينا...".
المصدر: الحرة
الأكثر قراءة
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت السوق السوداء
09:42 | 2020-11-25
25/11/2020 09:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هل توقعت ليلى عبد اللطيف انتهاء العالم وموت نجمة لبنانية؟
Lebanon 24
هل توقعت ليلى عبد اللطيف انتهاء العالم وموت نجمة لبنانية؟
09:00 | 2020-11-25
25/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
08:08 | 2020-11-25
25/11/2020 08:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. الإمارات تعلق التأشيرات للبنانيين
Lebanon 24
رسمياً.. الإمارات تعلق التأشيرات للبنانيين
11:30 | 2020-11-25
25/11/2020 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برق ورعد وثلوج.. منخفض جوي آتِ بهذا الموعد فاستعدوا
Lebanon 24
برق ورعد وثلوج.. منخفض جوي آتِ بهذا الموعد فاستعدوا
12:52 | 2020-11-25
25/11/2020 12:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:00 | 2020-11-25
رسالة حب عالمية تجمع شيريهان وماجدة الرومي وإيلي صعب
21:00 | 2020-11-25
الممثلة السورية الشهيرة تتحدث عن يُتمها وسبب عدم رغبتها في الزواج (فيديو)
18:00 | 2020-11-25
"رسالة مؤثرة" إلى محمود ياسين من إبنته في ذكرى مرور 40 يوما على وفاته
15:00 | 2020-11-25
بعد انتشار فيديو عن "فضيحة" تخلي عادل كرم عن ابنه.. وسام حنا يخرج عن صمته ويرد
14:30 | 2020-11-25
"فقدت طفلي الثاني".. ميغان ماركل تكشف تفاصيل تجربة صعبة
12:00 | 2020-11-25
إعلامية لبنانية تسخر من محمد رمضان وتطلق عليه هذه الصفة.. وديما صادق ترّد
فيديو
سانا: عدوان إسرائيلي على جنوب القنيطرة.. والدفاعات السورية تتصدى (فيديو)
Lebanon 24
سانا: عدوان إسرائيلي على جنوب القنيطرة.. والدفاعات السورية تتصدى (فيديو)
07:24 | 2020-11-25
26/11/2020 08:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنتل" تكشف عن أحدث حواسبها.. إليكم خصائصه! (فيديو)
Lebanon 24
"إنتل" تكشف عن أحدث حواسبها.. إليكم خصائصه! (فيديو)
18:00 | 2020-11-24
26/11/2020 08:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أب يحتجز أطفاله كرهائن في سان بطرسبورغ الروسية!
Lebanon 24
أب يحتجز أطفاله كرهائن في سان بطرسبورغ الروسية!
15:30 | 2020-11-24
26/11/2020 08:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact