"الهيبة الرد" في مرمى الانتقادات.. وآخر تعاون مع "مُنتقد تيم حسن"!

حتى الساعة، لم ترد شركة صادق الصباح المنتجة المنفذة لمسلسل "الهيبة" بأجزائه، حيث يُعرض الجزء الرابع بعنوان "الهيبة الرد" حالياً على الكاتب أحمد قصار المسهم في إتمام سيناريو هذا الجزء مع مجموعة من زملائه الكتاب، ولم يسلم هذه المرة من هجوم القصار الممثل سعيد سرحان الذي يجسد دور علي شيخ الجبل في الهيبة؛ وهو المتهم بقتل عمه غازي شيخ الجبل، في ما يسعى شاهين الممثل عبده شاهين لقتل علي لأخذ ثأر والده.وتؤكد معلومات خاصة أن شركة الصباح ستلتزم الصمت حتى نهاية عرض المسلسل في 10 كانون الأول المقبل؛ وبالتالي سيكون أول وآخر تعاون مع الكاتب القصار الذي عدد في منشوره كمية الأخطاء التي حاول تصحيحها أثناء الكتابة، لكن العرض التلفزيوني أظهر تردّياً كبيراً في طريقة الأداء وحتى العبارات التي ينقلها عن الممثلين كأن قصار يتبرأ منها.إلى ذلك، حاول قصار الغمز من قناة الممثل تيم حسن ، فقال عنه "إلى فلاسفة سي ان ان"، ويقصد بالطبع تيم حسن، بعدما كتب الأخير مقالاً عن الدراما العربية في موقع سي ان ان العربية قبل عشرة أيام، وقال قصار: "ورشات الكتابة بتفرق عن ورشات الإستكتاب والكتابة غير الإستكتاب، والكاتب غير المستكتب".هكذا رفع قصار السقف أمام نقد يؤكد الانتقادات الكثيرة على هذا الجزء الخاص من الهيبة الذي لم يوفره رواد مواقع التواصل المتابعون أمام القصة والأحداث التي ظهرت باردة.