شقيقة محمد رمضان تخرج عن صمتها وتوجه له رسالة

خرجت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، عن صمتها وعلقت على القضية المرتبطة به والتي أثيرت إثر ظهوره في صورة إلى جانب فنان اسرائيلي. ولهذا نشرت على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" صورة له ووجهت إليه من خلال التعليق رسالة كتبت فيها: "ثق في الله كعادتك. وثق في نصره، ببركة دعاء والديك ثم جمهورك اللي في ضهرك ويعلم نيتك جيداً ثم في الخير اللي بتعمله في كل مكان".

وأضافت: "وثق أيضاً في مواقفك الحلوة اتجاه بلدك وعلى مدار سنين بداية من دخولك لجيش وطننا العظيم عشان تكون قدوة حسنة لجيلك الى اخلاصك وسعيك لأي عمل وطنى من اغاني وغيره بكل حب وحماس... وايضاً نجاحك في كل مكان اللي بيشرفنا. حقيقي حب الناس نعمة من الله... لذلك ثق في نصره ان نصر الله قريباً. اجتهادك واصرارك وتميزك يستاهل مني كل الاحترام... اختك الأكبر اللي بتتعلم منك. بحبك".

يشار إلى أن رمضان رد بدوره بشكل غير مباشر على كل ما يحكى عن هذه القضية والقرارات التي أخذت بشأنه من خلال تعليق جديد جاء فيه: "العاقل يستفيد من أعدائه والغبي لا يستفيد من إخوانه".