فنون ومشاهير

شقيقة محمد رمضان تخرج عن صمتها وتوجه له رسالة

Lebanon 24
26-11-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-769479-637419814328980522.jpg
Doc-P-769479-637419814328980522.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

خرجت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، عن صمتها وعلقت على القضية المرتبطة به والتي أثيرت إثر ظهوره في صورة إلى جانب فنان اسرائيلي. ولهذا نشرت على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" صورة له ووجهت إليه من خلال التعليق رسالة كتبت فيها: "ثق في الله كعادتك. وثق في نصره، ببركة دعاء والديك ثم جمهورك اللي في ضهرك ويعلم نيتك جيداً ثم في الخير اللي بتعمله في كل مكان".

 

وأضافت: "وثق أيضاً في مواقفك الحلوة اتجاه بلدك وعلى مدار سنين بداية من دخولك لجيش وطننا العظيم عشان تكون قدوة حسنة لجيلك الى اخلاصك وسعيك لأي عمل وطنى من اغاني وغيره بكل حب وحماس... وايضاً نجاحك في كل مكان اللي بيشرفنا. حقيقي حب الناس نعمة من الله... لذلك ثق في نصره ان نصر الله قريباً. اجتهادك واصرارك وتميزك يستاهل مني كل الاحترام... اختك الأكبر اللي بتتعلم منك. بحبك".

 

A post shared by Eman Ramadan (@eman_ramadan_333)


 
 

يشار إلى أن رمضان رد بدوره بشكل غير مباشر على كل ما يحكى عن هذه القضية والقرارات التي أخذت بشأنه من خلال تعليق جديد جاء فيه: "العاقل يستفيد من أعدائه والغبي لا يستفيد من إخوانه".

المصدر: لها
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:00 | 2020-11-26
06:00 | 2020-11-26
23:00 | 2020-11-25
21:00 | 2020-11-25
18:00 | 2020-11-25
15:00 | 2020-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website