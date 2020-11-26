ابن أحلام تعرض لإصابة وهذه حالته.. وتعليق من أصالة

أحدث فاهد الهاجري، ابن الفنانة الإماراتية أحلام ضجة كبيرة على المواقع بسبب صورة نشرها على حسابه الخاص على "تويتر" وظهر فيها وقد لُفت يده بالضمادات ما يشير إلى انه أصيب بكسر.

وتفاعل مع الصورة عدد كبير جداً من المتابعين الذين تساءلوا عن سبب ذلك وتمنوا له الشفاء العاجل والسلامة، علماً أنه أشار من خلال التعليق إلى أنه بخير وغرّد: "‏لكل من سأل عني أنا بخير الحمدالله، أشكر كل من اتصل لي وتطمن علي".

واللافت هو تعليق الفنانة أصالة التي عبرت عن قلقها بشأن ذلك وكتبت: "سلامة قلبك my baby " فيما علقت والدته: "‏‎الله يحفظك أمي حبيبي استودعتك الرحمن".

يشار إلى أن فاهد أدى الدور الأساسي في تمهيد الطريق أمام حدوث الصلح بين الفنانة السورية ووالدته بعد خلاف طويل بينهما.

وأوضح في مقابلة تلفزيونية أن القصة بدأت بتغريدة نشرها على "تويتر"، مشيراً إلى أن والدته شعرت بالكثير من الفرح عندما رأت التغريدات ورد فعل أصالة حيث رأت من خلال ذلك أن الفنانة السورية ما زالت تحبّها. وأضاف: "الحمد لله سامحوا بعض ولعلها خيرة وطبعاً أنا أشد المتابعين للفنانة أصالة من وأنا صغير وراح ضل أحبها. شكراً لكل من ساهم بالمساعدة".