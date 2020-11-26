فنون ومشاهير

فيديو لديمة بياعة وزوجها يستمتعان بالحمام التركي يثير ضجة.. جرأة تتخطى الحدود؟!

Lebanon 24
26-11-2020 | 18:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه الفنانة السورية ديمة بياعة وزوجها أحمد الحلو وأثار اهتمام عدد كبير جداً من المتابعين.

 

وبدا أن الممثلة وزوجها قاما بتسجيله أثناء استمتاعهما بالحمام التركي. وسأل الحلو زوجته عن الفارق بين هذا الحمام وذلك المغربي أو السوري لتجيب بياعة بأنه لا يتميز عنهما بأي تفصيل وأنه من السهل تطبيقه.

 

أما أكثر ما لفت الأنظار فهو الحوار الذي نشأ بينهما حيث سألها "اتعلمتي كيف" فأجابت "ما بدها شي صابون وفروك" ليرد عليها: "اتعلمي منيح منشان تعمليلي بالبيت". ورأى بعض الناشطين في هذا جرأة تتخطى الحدود.

 

ويأتي هذا بعدما أشيع مؤخراً عن حدوث خلاف بينهما. وهو ما أوضحته الفنانة في حديث إلى قناة "الظفرة". وعلقت أنها في مرحلة ما أهملت نفسها وزوجها وعائلتها بسبب تركيزها على العناية بصحة ابنها ورد. ولفتت إلى أنهما قررا في ظل هذه الظروف أن يحصلا على قسط من الراحة مع الإشارة إلى أنهما عفويان و"على طبيعتهما".

 

وأضافت أنها قررت في ذلك الوقت الانسحاب من عالم مواقع التواصل وإلغاء حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات والاهتمام بالتمثيل فقط. وأردفت: "نحن مثل كل الأزواج نتشاجر ونختلف وممكن ننفصل ولكن في النهاية الحب والاحترام هما الأساس".

 

 

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:51 | 2020-11-26
15:00 | 2020-11-26
12:00 | 2020-11-26
09:00 | 2020-11-26
06:00 | 2020-11-26
23:00 | 2020-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website