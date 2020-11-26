فيديو لديمة بياعة وزوجها يستمتعان بالحمام التركي يثير ضجة.. جرأة تتخطى الحدود؟!

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه الفنانة السورية ديمة بياعة وزوجها أحمد الحلو وأثار اهتمام عدد كبير جداً من المتابعين.

وبدا أن الممثلة وزوجها قاما بتسجيله أثناء استمتاعهما بالحمام التركي. وسأل الحلو زوجته عن الفارق بين هذا الحمام وذلك المغربي أو السوري لتجيب بياعة بأنه لا يتميز عنهما بأي تفصيل وأنه من السهل تطبيقه.

أما أكثر ما لفت الأنظار فهو الحوار الذي نشأ بينهما حيث سألها "اتعلمتي كيف" فأجابت "ما بدها شي صابون وفروك" ليرد عليها: "اتعلمي منيح منشان تعمليلي بالبيت". ورأى بعض الناشطين في هذا جرأة تتخطى الحدود.

ويأتي هذا بعدما أشيع مؤخراً عن حدوث خلاف بينهما. وهو ما أوضحته الفنانة في حديث إلى قناة "الظفرة". وعلقت أنها في مرحلة ما أهملت نفسها وزوجها وعائلتها بسبب تركيزها على العناية بصحة ابنها ورد. ولفتت إلى أنهما قررا في ظل هذه الظروف أن يحصلا على قسط من الراحة مع الإشارة إلى أنهما عفويان و"على طبيعتهما".

وأضافت أنها قررت في ذلك الوقت الانسحاب من عالم مواقع التواصل وإلغاء حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات والاهتمام بالتمثيل فقط. وأردفت: "نحن مثل كل الأزواج نتشاجر ونختلف وممكن ننفصل ولكن في النهاية الحب والاحترام هما الأساس".