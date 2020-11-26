فنون ومشاهير

ديما صادق إلى mtv قبل نهاية العام؟

Lebanon 24
26-11-2020 | 15:51
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بعد أقل من عام على غيابها عن الشاشة الصغيرة على إثر تركها قناة lbci، تطلّ ديما صادق قريباً على قناة mtv لتقديم برنامج جديد.

تتحضر المقدمة لتولي مهام برنامج يكون أشبه بجولة تحليلية على الأحداث الحاصلة في الساحة اللبنانية والعربية. يحمل البرنامج مبدئياً إسم critical dima (إعداد وإنتاج سلام زعتري) وقد يتبدل إسمه.

في هذا السياق، تشير بعض المعلومات لـ "الأخبار" إلى أن العمل سيعرض مرة أسبوعياً، وسينطلق بثه في الاسبوعين المقبلين.

وتلفت المصادر إلى أن ميشال المر رئيس مجلس إدارة القناة يصرّ على إنطلاق البرنامج قبل نهاية هذا العام.

وتوضح المصادر أن البرنامج لن يضم أيّ ضيوف كما كان مقرراً سابقاً، بل ستكون ديما وحدها الحاضرة ضمن مدة نصف ساعة تقريباً.

وكانت المقدمة قد صوّرت حلقة تجريبية من عملها، وعرضتها على المر الذي وافق عليها وطلب الانضمام إلى فريقه.

يذكر أن صادق عملت في قناة otv بداية، قبل أن تلتحق بمحطة lbci حث تولت مهام تقديم نشرات الاخبار والمشاركة في تقديم البرنامج الصباحي "نهاركم سعيد".

المصدر: الأخبار
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