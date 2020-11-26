ممثلة تركية تغني لعاصي الحلاني "جن جنوني" خلال مشوارها في السيارة! (فيديو)

شاركت الممثلة التركية جيربن يلماز في الساعات القليلة الماضية فيديو قصير لها من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على إنستقرام، وظهرت جيرين وهي في السيارة وهي تؤدي بصوتها أغنية "جن جنوني" للفنان اللبناني عاصي الحلاني، وما أن نشرت الستوري حتى تداولت المقطع المصوّر مجموعة كبيرة من الصفحات والحسابات الإلكترونية التي تهتم بالمجال الفني.

وحازت جيرين يلماز على كمية هائلة من التعليقات الايجابية، حيث أشاد متابعوها بإتقانها اللغة العربية ولفظها للحروف والكبمات بشكل صحيح، وقدرتها على حفظ أغنية خاصة بفنانٍ لبناني. هذا وبدت الممثلة التركية سعيدة في سيارتها مع أغنية "جن جنوني"، وصوّرت الستوريز وهي بإطلالة جداً عادية ودون مكياج على ملامحها.