فنون ومشاهير

الموت يفجع فنانة سورية شهيرة

Lebanon 24
26-11-2020 | 23:00
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فجع الموت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين بوفاة زوجها رجل الأعمال، سراج الدين الأتاسي.

وشاركت سوزان نجم الدين صورة لها مع زوجها الراحل عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وعلقت عليها، قائلة: "ما أصعب الفقدان حين يكون عنوة ومرتين.. مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا.. ومرة يغلبنا القدر ليفرقنا".

وتابعت الممثلة السورية: "فقدت اليوم نصفي الآخر وأبو أولادى.. زوجى الحبيب الطيب الحنون الراقى سراج الدين الأتاسى.. ليكون الفراق الأبدى أصعب وأوجع وأعمق جرحا".

وطلبت سوزان نجم الدين من متابعيها الدعاء لزوجها، قائلة: "رحمك الله ياأب الغوالى.. وأسكنك فسيح جنانه أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة".

 

وتزوجت سوزان نجم الدين من سراج الدين الآتاسى عام 1995، وأثمر زواجهما عن 4 أبناء هم سهير وسارة وحيان وحازم، وتعرضا للانفصال لفترة من الوقت، قبل أن يعودا إلى بعضهما، ليفرقهما الموت مرة أخرى.

 
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