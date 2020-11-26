الموت يفجع فنانة سورية شهيرة

فجع الموت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين بوفاة زوجها رجل الأعمال، سراج الدين الأتاسي.

وشاركت سوزان نجم الدين صورة لها مع زوجها الراحل عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وعلقت عليها، قائلة: "ما أصعب الفقدان حين يكون عنوة ومرتين.. مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا.. ومرة يغلبنا القدر ليفرقنا".

وتابعت الممثلة السورية: "فقدت اليوم نصفي الآخر وأبو أولادى.. زوجى الحبيب الطيب الحنون الراقى سراج الدين الأتاسى.. ليكون الفراق الأبدى أصعب وأوجع وأعمق جرحا".

وطلبت سوزان نجم الدين من متابعيها الدعاء لزوجها، قائلة: "رحمك الله ياأب الغوالى.. وأسكنك فسيح جنانه أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة".

ماأصعب الفقدان حين يكون عنوةً ومرّتين..

مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا..

ومرة يغلبنا القدر ..ليفرقنا



فقدت اليوم نصفي الآخر وأبو أولادي..زوجي الحبيب *سراج الدين الأتاسي*



ليكون الفراق الأبدي أصعب و أوجع وأعمق جرحاً..



رحمك الله ياأب الغوالي..وأسكنك فسيح جنانه pic.twitter.com/WWcw0Qb4OH — Suzan Najm Aldeen (@suzan_najm) November 26, 2020