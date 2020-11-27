فنون ومشاهير

وسام الأمير:"راغب علامة خائن وعينه بيضا"

Lebanon 24
27-11-2020 | 06:00
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شوّق الملحن والفنان اللبناني وسام الأمير المتابعين لعمله الجديد الذي يجمعه بالفنان اللبناني راغب علامة، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة لعلامة وعلّق بالقول:"وسام الامير: راغب علامة شخص خائن وعينه بيضا وانا اتحمل مسؤلية كلامي والايام كفيلة على ما اقوله".
وتفاعل عدد كبير مع ما كتبه الأمير، إذ أعربوا عن حماسهم الكبير للأغنية.
وكانت آخر أعمال علامة أغنية "إنتوا أملنا"، التي قدمها كتحية إكبار لأبطال الوطن الأطباء والممرضين والعمال والصحافيين وفرق الإسعاف المدني، والجنود على الجبهات، الذين يقدّمون لنا طوق النجاة ويمنحونا الحياة، وهم في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، والأغنية من كلمات نزار فرنسيس وألحان وتوزيع موسيقي جان ماري رياشي.، والكليب من إخراج سامي صعب.
المصدر: الفن
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