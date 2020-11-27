نادين نجيم تهاجم من ينسبون نجاحها للدراما السورية: "على أساس أنا الوحيدة يلي اشتغلت مع جماعتكم"

أعربت الممثلة نادين نجيم عن استيائها من الهجوم الذي تواجهه كل فترة من قبل بعض المتابعين، الذين ينسبون نجاحها إلى الدراما السورية ولولاهم ما كانت وأمور من هذا القبيل، لافتة إلى أن مهنة التمثيل تستوعب الكل ولكن لا يكمل بها إلا القوي والشاطر.

وعبر حسابها الشخصي على "انستغرام"، كتبت نادين: "صباح الخير... متل العادة كل ما بيكون عندي عمل جديد بسمع هون وهون نفس الأسطوانة "لو ما جماعتنا ولو ما فلان ولو ما السوريين ..."، مضيفة: "على أساس أنا اللبنانية الوحيدة يلي اشتغلت مع جماعتكم!".

وأضافت: "كتار اشتغلوا بس الفرق انه مش الكل حصد نفس النجاح لانه بكل بساطة تعبي وجهدي خلال هل السنين وموهبتي هني من صنع ربي ونعمة من ربي وطموحي وإصراري على النجاح بيرجع لمجهود شخصي وهيدي المهنة بتساع الكل وما بكمّل غير القوي وما بينجح غير الشاطر".

وأكملت: "وشكراً على كل حال لكل حدا مرء بحياتي لانه النجاح بده دعم وبده فريق وبده شركة محترمة وبده كمان شريك ناجح بفتخر بكل انسان اشتغلت معه من أصغرهم لأكبرهم ومن فنيين ومن فنانين".

وتابعت: "مع الأسف بعد في ناس بتفكر انه في حدا بالغصب بيقدر يصنع نجاح حدا اذا ما كان بيستاهل، ولو كانت الحياة بهل السهولة كانت كل الناس نجحت بكافة المجالات! الفرص بتجي للكل وحده الشاطر الذكي يلي بيقدر يترك بصمة خاصة ونجاح مستمر والحمدالله على كل شيء أتمنى يكون كلامي نقطة تنهي هل جدل المستمر يلي ما إله أي طعمة غير يخلق حساسيات ومشاكل بين الناس!"