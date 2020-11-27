أول تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم بعد صدور القرار الظني.. هذا ما قاله عن الأدلة (فيديو)

أعلن جمال الغيث، محامي القتيل محمد الموسى ان موكله ضحية وانه تم إخفاء كل الأدلة من مسرح الجريمة، وقال: "نحن كجهة إدعاء لم يتنسى لنا تقديم أي مذكرة لأن الأدلة أخفيت."

وأضاف "الغيث" في مداخلة لبرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، يوم الأربعاء: "لدينا بعض النقاط لم يتسنى لنا عرضها على جهات التحقيق، وحتى التحقيقات كانت سرية ولم نطلع عليها، مشددًا على أن موكله ضحية، متسائلا: لماذا لم تتعاون معنا الشرطة أو النيابة؟! ولماذا تم محو الأدلة؟! والجهات المعنية لم تتعاون معنا".

وأكد محامي القتيل، أن هناك بعض الشهود، والنقاط، ولكن الشهود اختفوا، والجهات المعنية لم تتدخل، موضحا أن موكله ليس حارسا لهم، ولكنه نقل لهم الأثاث عدة مرات، وعمل لديهم ثلاثة أيام فقط، مشددا على أن العمال في المنزل يعرفون القتيل، ولكن هذا ليس شرطا أن يكون الدكتور فادي الهاشم يعرف القتيل.

ولفت إلى أنهم لا يستطيعون التواصل مع الشهود، بسبب جائحة فيروس كورونا، موضحا: "نخفي أدلة سنعرضها على المحكمة".

وأصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور قراره الظني بحق زوج الفنانة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم.

ووفقا لتقارير عدة قضى القرار بإدانة الهاشم بجناية القتل (المادة 547) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاما"، مؤكدة إحالة الملف إلى محكمة الجنايات.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن قاضي التحقيق الأول قرر ترك فادي الهاشم رهن التحقيق لحين الاستماع إلى عدد من الشهود، واستكمال دراسة سجلات الاتصالات".

وأشارت إلى أن "المادة 547 تنص أنه "من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وتكون العقوبة من عشرين سنة إلى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.