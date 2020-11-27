فنون ومشاهير

زوجة راغب علامة تخطف الأنظار مع ابنها لؤي.. شاهدوا ماذا فعلا

Lebanon 24
27-11-2020 | 18:00
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لفتت جيهان علامة، زوجة الفنان راغب علامة الأنظار بطرافتها من خلال فيديو نشرته على "تيك توك" ثم على حسابها الخاص على "إنستغرام"، وظهرت فيه مع ابنها لؤي وهما يقومان بحركات طريفة مقلّدَين أحد المشاهد، حيث بدا أنهما بدّلا ملابسهما وإطلالتيهما بطريقة سحرية.

 

A post shared by Jihan Alama جيهان علامه (@jihanalama)


 
 

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من المتابعين، وشاهده في ساعات قليلة بعد نشره أكثر من 160 ألف متابع. وأشار هؤلاء إلى أنهم لم يكونوا يعرفون أن جيهان تمتلك في شخصيتها جانباً مرحاً. وغرّدت الأخيرة قائلةً: "صبي سيئ، لؤي علامة شريكي على تيك توك".

 
 
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