زوجة راغب علامة تخطف الأنظار مع ابنها لؤي.. شاهدوا ماذا فعلا

لفتت جيهان علامة، زوجة الفنان راغب علامة الأنظار بطرافتها من خلال فيديو نشرته على "تيك توك" ثم على حسابها الخاص على "إنستغرام"، وظهرت فيه مع ابنها لؤي وهما يقومان بحركات طريفة مقلّدَين أحد المشاهد، حيث بدا أنهما بدّلا ملابسهما وإطلالتيهما بطريقة سحرية.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من المتابعين، وشاهده في ساعات قليلة بعد نشره أكثر من 160 ألف متابع. وأشار هؤلاء إلى أنهم لم يكونوا يعرفون أن جيهان تمتلك في شخصيتها جانباً مرحاً. وغرّدت الأخيرة قائلةً: "صبي سيئ، لؤي علامة شريكي على تيك توك".