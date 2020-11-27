أول تعليق لديما صادق على خبر انتقالها الى الـmtv..

نشرت الاعلامية ديما صادق عبر حسابها على موقع "تويتر" صورة خبر استقالتها من قناة الـ"LBCI" منذ عام، وأرفقت المنشور بعبارة: "من سنة بالتمام والكمال".



هذا ونشرت صادق تغريدة أخرى تعلن فيها أنّ "٢٦-١١-٢٠١٩ من سنة تماماً، استقلت لأنني مُنعت من التعبير عن دعمي للثورة و تسمية المرتكبين بأسمائهم.. ٢٧-١١-٢٠٢٠: سعيدة أن أُعلن انضمامي الى محطة الحريات الاولى في لبنان، المحطة التي لم تأبه طوال تاريخها لأي سقف و لأي تهديد. سعيدة بإنضمامي الى @mtvlebanon التفاصيل لاحقاً".

٢٦-١١-٢٠١٩: من سنة تماماً،استقلت لأنني مُنعت من التعبير عن دعمي للثورة و تسمية المرتكبين بأسمائهم.

٢٧-١١-٢٠٢٠: سعيدة أن أُعلن انضمامي الى محطة الحريات الاولى في لبنان، المحطة التي لم تأبه طوال تاريخها لأي سقف و لأي تهديد. سعيدة بإنضمامي الى @mtvlebanon . التفاصيل لاحقاً. https://t.co/v27zp2mu6U pic.twitter.com/X7zr5IKRMK — Dima ديما صادق (@DimaSadek) November 27, 2020