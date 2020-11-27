أول تعليق لديما صادق على خبر انتقالها الى الـmtv..

٢٦-١١-٢٠١٩: من سنة تماماً،استقلت لأنني مُنعت من التعبير عن دعمي للثورة و تسمية المرتكبين بأسمائهم.
٢٧-١١-٢٠٢٠: سعيدة أن أُعلن انضمامي الى محطة الحريات الاولى في لبنان، المحطة التي لم تأبه طوال تاريخها لأي سقف و لأي تهديد. سعيدة بإنضمامي الى @mtvlebanon . التفاصيل لاحقاً. https://t.co/v27zp2mu6U pic.twitter.com/X7zr5IKRMK
— Dima ديما صادق (@DimaSadek) November 27, 2020
٢٦-١١-٢٠١٩: من سنة تماماً،استقلت لأنني مُنعت من التعبير عن دعمي للثورة و تسمية المرتكبين بأسمائهم.
٢٧-١١-٢٠٢٠: سعيدة أن أُعلن انضمامي الى محطة الحريات الاولى في لبنان، المحطة التي لم تأبه طوال تاريخها لأي سقف و لأي تهديد. سعيدة بإنضمامي الى @mtvlebanon . التفاصيل لاحقاً. https://t.co/v27zp2mu6U pic.twitter.com/X7zr5IKRMK