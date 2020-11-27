فنون ومشاهير

أول تعليق لديما صادق على خبر انتقالها الى الـmtv..

Lebanon 24
27-11-2020 | 12:56
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نشرت الاعلامية ديما صادق عبر حسابها على موقع "تويتر" صورة خبر استقالتها من قناة الـ"LBCI" منذ عام، وأرفقت المنشور بعبارة: "من سنة بالتمام والكمال".

هذا ونشرت صادق تغريدة أخرى تعلن فيها أنّ "٢٦-١١-٢٠١٩ من سنة تماماً، استقلت لأنني مُنعت من التعبير عن دعمي للثورة و تسمية المرتكبين بأسمائهم.. ٢٧-١١-٢٠٢٠: سعيدة أن أُعلن انضمامي الى محطة الحريات الاولى في لبنان، المحطة التي لم تأبه طوال تاريخها لأي سقف و لأي تهديد. سعيدة بإنضمامي الى @mtvlebanon التفاصيل لاحقاً". 
 
 
 
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