فنون ومشاهير

اعتزال عارضة أزياء شهيرة بشكل مفاجئ لسبب ديني (صورة)

Lebanon 24
27-11-2020 | 21:00
A-
A+
Doc-P-769827-637420863881962607.jpg
Doc-P-769827-637420863881962607.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت عارضة الأزياء الصومالية الشهيرة حليمة عدن بشكل مفاجئ اعتزالها العمل في مجال العرض لأن هذا أرغمها على التخلي عن معتقداتها الدينية بحسب قولها.

وكتبت على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام": "الموضة لم تكن يوماً لي، أنا للناس، أنا لإيماني، لقد استيقظت".
 


وأشارت إلى ان سبب أخذها هذا القرار هو أن العمل في مجال الأزياء أثر على أدائها للصلوات في مواقيتها وأنها لم تعد تهتم بذلك مع مرور الوقت.

وأثار هذا القرار اهتمام الكثير من المتابعين وأحدث ضجة كبيرة في أوساط عارضات الأزياء كما في عالم الموضة. وتفاعلت معه الكثير من شهيرات هذا العالم ومنهن عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد التي قالت: "على الجميع الاطلاع على قصة حليمة الآن، من المهم للغاية، سواء كنتِ محجبة أم لا أن تعبري عن نفسك وتعودي إلى المسار الصحيح الذي تشعرين بأنه حقيقي، إنها الطريقة الوحيدة للشعور بالرضا حقًا".

وأضافت متوجهة إلى زميلتها: "أختي حليمة، لقد ألهمتني منذ اليوم الذي قابلتك فيه للمرة الاولى وما زلت تجعلينني أفخر بك. استمري في التألق حبيبتي".
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:08 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:28 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:36 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2020-11-27
22:34 | 2020-11-27
18:00 | 2020-11-27
15:00 | 2020-11-27
12:56 | 2020-11-27
12:00 | 2020-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website