اعتزال عارضة أزياء شهيرة بشكل مفاجئ لسبب ديني (صورة)

أعلنت عارضة الأزياء الصومالية الشهيرة حليمة عدن بشكل مفاجئ اعتزالها العمل في مجال العرض لأن هذا أرغمها على التخلي عن معتقداتها الدينية بحسب قولها.



وكتبت على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام": "الموضة لم تكن يوماً لي، أنا للناس، أنا لإيماني، لقد استيقظت".

وأشارت إلى ان سبب أخذها هذا القرار هو أن العمل في مجال الأزياء أثر على أدائها للصلوات في مواقيتها وأنها لم تعد تهتم بذلك مع مرور الوقت.وأثار هذا القرار اهتمام الكثير من المتابعين وأحدث ضجة كبيرة في أوساط عارضات الأزياء كما في عالم الموضة. وتفاعلت معه الكثير من شهيرات هذا العالم ومنهن عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد التي قالت: "على الجميع الاطلاع على قصة حليمة الآن، من المهم للغاية، سواء كنتِ محجبة أم لا أن تعبري عن نفسك وتعودي إلى المسار الصحيح الذي تشعرين بأنه حقيقي، إنها الطريقة الوحيدة للشعور بالرضا حقًا".وأضافت متوجهة إلى زميلتها: "أختي حليمة، لقد ألهمتني منذ اليوم الذي قابلتك فيه للمرة الاولى وما زلت تجعلينني أفخر بك. استمري في التألق حبيبتي".