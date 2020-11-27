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فنون ومشاهير
أزمة زواج درة مستمرة.. وهكذا إنفعلت على أحد المتابعين
Lebanon 24
27-11-2020
|
23:00
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منذ أن تزوجت الفنانة درة من رجل الأعمال هاني سعد، وهي تواجه أزمات متعددة في التعليقات التي تتردد عليها من قبل المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ملمحين إلى أنها الزوجة الثانية.
علّقت إحدى المتابعات سابقاً متسائلة ده جوز درة، لترد درة: "أنا اللي مرات هاني". ومن جديد دخلت الفنانة درة في أزمة جديدة مع أحد المتابعين، إذ لقنته درساً في اللغة العربية بعد أن أثار استفزارها.
وكتب المتابع معلقا لدرة على إحدى صورها: "الجوزة التانية" في إشارة منه لزواجها من رجل الأعمال هاني سعد.
لترد عليه درة قائلة: "أولا اسمها الزوجة مش الجوزة، ثانيًا اسمها الثانية مش التانية، وثالثا الوحيدة ورابعًا لو اشتغلت على نفسك واتعلمت اللغة العربية والكتابة أفيد لك من الاستظراف ده".
يذكر أن درة احتفلت مؤخرا بزفافها على المهندس المعمارى هاني سعد في الجونة، وحضر الحفل عدد من الفنانين على رأسهم غادة عادل ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان ولطيفة وبشرى وجمال سليمان وخالد الصاوي وحنان مطاوع وشيرين رضا وهند عبد الحليم وآسر ياسين وجومانا مراد وأروى جودة وآخرين.
المصدر: نواعم
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