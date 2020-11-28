فنون ومشاهير

بعد 24 سنة من العمل في المحطة.. ريما عساف تودع الـ LBCI بكلمات مؤثرة: انتهى المشوار

Lebanon 24
28-11-2020 | 09:00
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كان يوم أمس الجمعة يوم العمل الأخير للإعلامية ريما عساف في قناة الـ LBCI حيث عملت 24 عاماً فيها .

 

وللمناسبة نشرت ريما على صفحتها على فيبسوك مجموعة صور مع زملائها في المحطة وعلقت عليها بالقول: "اليوم انتهى مشواري بأخبار ال LBCI ، المؤسسة يلي قضيت فيها نص عمري. الأكيد أنو هالمحطة مش رح تغادرني لأني صرت أحمل منها جزء منّي، من هويتي، من شخصيتي، من أفكاري، من إسمي، من صورتي

بفتخر لأني دخلت على هالمؤسسة لمّا كان الدخول إلها حلم كل إعلامي، وبعتبر حالي محظوظة لأني تعلّمت فيها من رموز وعمالقة بالصحافة والاعلام المرئي بأيام العزّ ، واليوم عم فل فخورة بأني حاملة هالشهادة: 24 سنة LBCI.

 

وتابعت ريما: "أنا مدينة لكل يلي اشتغلت معهم على مرّ هالسنوات، يلّي رحلوا عن هالدني، يلي غادروا المؤسسة، يلي بقيوا، ويلي دخلوا حديثاً … مدينة للجميع بكل يلي تعلمتو من نجاحاتهم وكمان من إخفاقاتهم. مش سهلة عليي غادر هالمكان. المكان يلي ما عدت أفصل فيه بين بيت ومكان عمل، بين عيلة وعيلة تانية، بين صاحب مؤسسة ومدير صار خي ومُلهم ومدرسة ومثالبيتي، عيلتي، مدرستي، أحبّائي… قلبي بعدو هون، وما حدا بيعرف يمكن نرجع نلتقي بزمن أفضل، الى اللقاء…".

 

 
 
 
 

يُذكر ان ريما انضمت إلى قناة LBCI عام 1996 وستنتقل إلى قناة الحرة في مكتب بيروت حيث ستكون معدة ومنتجة لبرنامج سياسي.

 

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