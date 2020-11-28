فنون ومشاهير

متابعة تهاجم إبنة هيفا وهبي: لولا إمك كان ما حدا سمع فيكي.. فكيف ردّت ؟

Lebanon 24
28-11-2020 | 12:00
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بعد الظهور الأخير لزينب فيّاض إبنة الفنانة هيفا وهبي مع ابنتها دانييلا وهما تتمايلا على اغنية والدتها " توتة " تفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذا الفيديو .

 

ولاقت زينب ردود أفعال عديدة من قبل المتابعين الذين أكدوا أن زينب تثبت يوماً بعد يوم أنها تصالحت مع والدتها وأنها على علاقة طيّبة معها . إلا أن اللافت أن متابعة هاجمت وإستفزّت زينب حيث علّقت : " لولا امك ما كان حدا سمع فيكي " ، لتردّ عليها الأخيرة : " بتبقى امي ما استخدمت شي من امك" .

 
 

ويتابع زينب أكثر من 800 ألف متابع عبر تطبيق " إنستغرام " حيث حقّقت شهرة واسعة خلال الفترة الأخيرة وحظيت بإهتمام كبير بفضل جمالها الذي يشبه جمال هيفا .

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