متابعة تهاجم إبنة هيفا وهبي: لولا إمك كان ما حدا سمع فيكي.. فكيف ردّت ؟

بعد الظهور الأخير لزينب فيّاض إبنة الفنانة هيفا وهبي مع ابنتها دانييلا وهما تتمايلا على اغنية والدتها " توتة " تفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذا الفيديو .

ولاقت زينب ردود أفعال عديدة من قبل المتابعين الذين أكدوا أن زينب تثبت يوماً بعد يوم أنها تصالحت مع والدتها وأنها على علاقة طيّبة معها . إلا أن اللافت أن متابعة هاجمت وإستفزّت زينب حيث علّقت : " لولا امك ما كان حدا سمع فيكي " ، لتردّ عليها الأخيرة : " بتبقى امي ما استخدمت شي من امك" .

ويتابع زينب أكثر من 800 ألف متابع عبر تطبيق " إنستغرام " حيث حقّقت شهرة واسعة خلال الفترة الأخيرة وحظيت بإهتمام كبير بفضل جمالها الذي يشبه جمال هيفا .