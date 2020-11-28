فنون ومشاهير

فنان عربي شهير ينعى والدته: إلى لقاء قريب!

Lebanon 24
28-11-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-770111-637421652078382674.jpg
Doc-P-770111-637421652078382674.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الفنان عبد المجيد عبد الله عن وفاة والدته ونعاها بكلمات مؤثّرة عبر صفحته الخاصة على "تويتر".
وعمد عبد المجيد عبد الله إلى تغيير صورته ووضع صورة والدته حيث كتب: "وبشّر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم واولئك هم المهتدون. الله يرحمك ياأمي وجزاك الله عني وعن اخوتي خير الجزاء لااقول وداعاً بل الى لقاء قريب طال او قصر عند مليك مقتدر والحمدلله رب العالمين ".
 
وتلقى الفنان السعودي رسائل تعزية عدد من قبل محبيه ونجوم تمنوا له الصبر والسلوان راجين من الله أن يسكن والدته فسيح جناته.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:51 | 2020-11-29
09:00 | 2020-11-29
06:00 | 2020-11-29
21:00 | 2020-11-28
18:00 | 2020-11-28
15:00 | 2020-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website