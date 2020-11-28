فنان عربي شهير ينعى والدته: إلى لقاء قريب!

أعلن الفنان عبد المجيد عبد الله عن وفاة والدته ونعاها بكلمات مؤثّرة عبر صفحته الخاصة على "تويتر".

وعمد عبد المجيد عبد الله إلى تغيير صورته ووضع صورة والدته حيث كتب: "وبشّر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم واولئك هم المهتدون. الله يرحمك ياأمي وجزاك الله عني وعن اخوتي خير الجزاء لااقول وداعاً بل الى لقاء قريب طال او قصر عند مليك مقتدر والحمدلله رب العالمين ".

وبشّر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم واولئك هم المهتدون.

الله يرحمك ياأمي وجزاك الله عني وعن اخوتي خير الجزاء لااقول وداعاً بل الى لقاء قريب طال او قصر عند مليك مقتدر والحمدلله رب العالمين. — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) November 27, 2020

وتلقى الفنان السعودي رسائل تعزية عدد من قبل محبيه ونجوم تمنوا له الصبر والسلوان راجين من الله أن يسكن والدته فسيح جناته.