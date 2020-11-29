18
o
بيروت
21
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
بطل جديد في حياة نادين نسيب نجيم.. تعرفوا اليه
Lebanon 24
29-11-2020
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت الممثلة نادين نسيب نجيم قبل أيام بعودتها إلى الحياة الفنية مجدداً، بعد أن مرّت بأزمة صحية قوية إثر إصابتها بانفجار مرفأ بيروت قبل شهور، الأمر الذي جعلها تقرر الهجرة ولكن من أجل جمهورها عدلت عن قرارها لتعود مجدداً إلى الجمهور بـ"صالون زهرا" الذي ستبدأ بالفعل تصويره قبل أيام.
في هذا الاطار، أشار موقع "نواعم" أن الممثّل السوري سامر إسماعيل هو البطل المرشح للوقوف أمام نجيم في تجربتها الدرامية الأولى عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية.
وسيجسد شخصية مفاجئة للجمهور في أول تعاون يجمعه بنجيم خلال 15 حلقة درامية، والعمل ينتمي للدراما اللايت كوميدي التي تقدمها نادين للمرة الأولى بعد سلسلة من النجاحات الدرامية بأعمالها الرمضانية الدرامية خلال السنوات الماضية.
اذا ينضم سامر إسماعيل إلى قائمة أبطال نجيم في تجربتها الدرامية الجديدة التي تحمل توقيع المخرج جو بوعيد.
وتظهر نجيم في شخصية امرأة قوية لديها صالون نسائي يجمعها ببقية أبطال المسلسل؛ وهي امرآة متحررة كثيراً، ما يجعلها تقع في العديد من الأزمات التي تواجهها بكل قوة وتتجاوزها لتسير حياتها بما تحب.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة
توقعات ماغي فرح للأبراج لكانون الأول.. كيف سيكون الشهر الأخير من السنة؟ (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ماغي فرح للأبراج لكانون الأول.. كيف سيكون الشهر الأخير من السنة؟ (فيديو)
09:00 | 2020-11-29
29/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع بالدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته اليوم الأحد
Lebanon 24
تراجع بالدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته اليوم الأحد
10:39 | 2020-11-29
29/11/2020 10:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تنفيذاً لقرار التعبئة العامة... تذكير لقوى الأمن بشأن يوم الأحد
Lebanon 24
تنفيذاً لقرار التعبئة العامة... تذكير لقوى الأمن بشأن يوم الأحد
20:54 | 2020-11-28
28/11/2020 08:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كلّفه بتسجيل الأرض فأقام علاقة مع والدته
Lebanon 24
كلّفه بتسجيل الأرض فأقام علاقة مع والدته
08:45 | 2020-11-29
29/11/2020 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغييرات تكتيكية لـ"حزب الله" جنوباً وخلاف مع الجيش السوري.. ماذا ينتظرنا بعد اغتيال فخري زاده؟
Lebanon 24
تغييرات تكتيكية لـ"حزب الله" جنوباً وخلاف مع الجيش السوري.. ماذا ينتظرنا بعد اغتيال فخري زاده؟
09:00 | 2020-11-29
29/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
18:00 | 2020-11-29
عمرو دياب لـ دينا الشربيني: كان بإيدك تبقي فاتن حمامة
16:00 | 2020-11-29
ليال الإختيار تودع الـLBCI على الهواء مباشرة.. "من سنتين جيت مرعوبة" (فيديو)
15:00 | 2020-11-29
أول ردّ لزينب فياض بعد جدل "الفيديو العفوي".. هل قصدت الإساءة لوالدتها؟ (فيديو)
09:51 | 2020-11-29
قداس في كفرشيما في الذكرى السادسة لرحيل الفنانة صباح
09:00 | 2020-11-29
بدأت مشوارها في 2007.. مذيعة "الجديد" تفاجئ الجميع بقرارها ترك القناة!
06:00 | 2020-11-29
نيكول سابا تثير الجدل بصورة وتعليق عن لقاح كورونا!
فيديو
ابنة أصالة بموقف محرج.. سقطت أرضاً وارتطم رأسها أثناء التزلج على الجليد (فيديو)
Lebanon 24
ابنة أصالة بموقف محرج.. سقطت أرضاً وارتطم رأسها أثناء التزلج على الجليد (فيديو)
18:00 | 2020-11-28
29/11/2020 18:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مرعب.. رجلٌ يتسبّب باندلاع حريق داخل مصعد! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ مرعب.. رجلٌ يتسبّب باندلاع حريق داخل مصعد! (فيديو)
15:00 | 2020-11-28
29/11/2020 18:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً في الأسواق.. منافس قوي لهواتف "هواوي"! (فيديو)
Lebanon 24
قريباً في الأسواق.. منافس قوي لهواتف "هواوي"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-27
29/11/2020 18:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact