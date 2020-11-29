فنون ومشاهير

بطل جديد في حياة نادين نسيب نجيم.. تعرفوا اليه

Lebanon 24
29-11-2020 | 12:00
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احتفلت الممثلة نادين نسيب نجيم قبل أيام بعودتها إلى الحياة الفنية مجدداً، بعد أن مرّت بأزمة صحية قوية إثر إصابتها بانفجار مرفأ بيروت قبل شهور، الأمر الذي جعلها تقرر الهجرة ولكن من أجل جمهورها عدلت عن قرارها لتعود مجدداً إلى الجمهور بـ"صالون زهرا" الذي ستبدأ بالفعل تصويره قبل أيام.

في هذا الاطار، أشار موقع "نواعم" أن الممثّل السوري سامر إسماعيل هو البطل المرشح للوقوف أمام نجيم في تجربتها الدرامية الأولى عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية.
وسيجسد شخصية مفاجئة للجمهور في أول تعاون يجمعه بنجيم خلال 15 حلقة درامية، والعمل ينتمي للدراما اللايت كوميدي التي تقدمها نادين للمرة الأولى بعد سلسلة من النجاحات الدرامية بأعمالها الرمضانية الدرامية خلال السنوات الماضية.
اذا ينضم سامر إسماعيل إلى قائمة أبطال نجيم في تجربتها الدرامية الجديدة التي تحمل توقيع المخرج جو بوعيد.

وتظهر نجيم في شخصية امرأة قوية لديها صالون نسائي يجمعها ببقية أبطال المسلسل؛ وهي امرآة متحررة كثيراً، ما يجعلها تقع في العديد من الأزمات التي تواجهها بكل قوة وتتجاوزها لتسير حياتها بما تحب.
المصدر: نواعم
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