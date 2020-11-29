بدأت مشوارها في 2007.. مذيعة "الجديد" تفاجئ الجميع بقرارها ترك القناة!

فاجأت مذيعة الطقس في "الجديد" دارين شاهين متابعيها بنيتها مغادرة القناة.

وعلى حسابها على "تويتر"، كتبت شاهين: "من الـ2007 بدأ مشواري بالطقس والنشرة الفنية على اخبار الجديد واليوم وصل مشواري لنهايته ولكن هيدا مش كل شي ... انشالله الايام الجايي رح تخبركن قصص حلوة عني بعالم سحرني اكتر وسرق كل شغفي. اكيد مشواري ما خلص مع الجديد بس انشالله للاحسن... بحبكم كتير اصدقائي المشاهدين المخلصين".

من ال ٢٠٠٧ بدأ مشواري بالطقس و النشرة الفنية على اخبار الجديد و اليوم وصل مشواري لنهايته و لكن هيدا مش كل شي ... انشالله الايام الجايي رح تخبركن قصص حلوة عني بعالم سحرني اكتر و سرق كل شغفي. اكيد مشواري ما خلص مع الجديد بس انشالله للاحسن... بحبكم كتير اصدقائي المشاهدين المخلصين. — DARINE CHAHINE (@dareenshaheen) November 27, 2020

وتفاعل الناشطون مع تغريدة شاهين حيث أعربوا عن مفاجأتهم لاتخاذها هذا القرار. كما وتمنوا لها حظاً موفقاً في خطواتها المقبلة.