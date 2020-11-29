بدأت مشوارها في 2007.. مذيعة "الجديد" تفاجئ الجميع بقرارها ترك القناة!

فاجأت مذيعة الطقس في "الجديد" دارين شاهين متابعيها بنيتها مغادرة القناة.
وعلى حسابها على "تويتر"، كتبت شاهين: "من الـ2007 بدأ مشواري بالطقس والنشرة الفنية على اخبار الجديد واليوم وصل مشواري لنهايته ولكن هيدا مش كل شي ... انشالله الايام الجايي رح تخبركن قصص حلوة عني بعالم سحرني اكتر وسرق كل شغفي. اكيد مشواري ما خلص مع الجديد بس انشالله للاحسن... بحبكم كتير اصدقائي المشاهدين المخلصين".
وتفاعل الناشطون مع تغريدة شاهين حيث أعربوا عن مفاجأتهم لاتخاذها هذا القرار. كما وتمنوا لها حظاً موفقاً في خطواتها المقبلة.