فنون ومشاهير

قداس في كفرشيما في الذكرى السادسة لرحيل الفنانة صباح

Lebanon 24
29-11-2020 | 09:51
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ترأس كاهن رعية سيدة الوردية في كفرشيما الخوري شربل ديب، قداسا إلهيا لمناسبة الذكرى السادسة لرحيل الفنانة صباح، كما جرت العادة كل سنة، في كنيسة سيدة الوردية الأثرية، في حضور أفراد عائلتها ومحبيها وأصدقائها.

وركزت العظة على مسيرة الشحرورة صباح "التي امتلكت صوتا طربيا وجبليا فريدا، وكانت صاحبة أطول أوف مميزة بالإبداع. كما كانت من بين أوائل المغنين اللبنانيين والعرب، الذين وقفوا على المسارح العالمية، ومنها الأولمبيا في باريس، قاعة الكارنيغي في مدينة نيويورك، قاعة ألبرت هول الملكية في لندن ودار الأوبرا في سيدني، كما شاركت في الكثير من المهرجانات اللبنانية، أبرزها: بعلبك، جبيل، بيت الدين والأرز".

وتابع الخوري ديب في عظته: "في ذكرى وفاتها السادسة، والتي تصادف يوم26 تشرين الثاني من العام 2014، استسلمت صباح للقدر والحياة فتوفيت عن عمر يناهز ال 87 عاما، تاركة إرثا فنيا تلفزيونيا سينمائيا ومسرحيا كبيرا خلدها كأسطورة في المجال الفني، بعدما ملأت الحياة بصخب أغانيها، وتبقى ذكرى جميلة من خلال أعمالها اذ تركت اكثر من 87 فيلما سينمائيا، 3500 أغنية و27 مسرحية لبنانية".ترأس كاهن رعية سيدة الوردية في كفرشيما الخوري شربل ديب، قداسا إلهيا لمناسبة الذكرى السادسة لرحيل الفنانة صباح، كما جرت العادة كل سنة، في كنيسة سيدة الوردية الأثرية، في حضور أفراد عائلتها ومحبيها وأصدقائها.

وركزت العظة على مسيرة الشحرورة صباح "التي امتلكت صوتا طربيا وجبليا فريدا، وكانت صاحبة أطول أوف مميزة بالإبداع. كما كانت من بين أوائل المغنين اللبنانيين والعرب، الذين وقفوا على المسارح العالمية، ومنها الأولمبيا في باريس، قاعة الكارنيغي في مدينة نيويورك، قاعة ألبرت هول الملكية في لندن ودار الأوبرا في سيدني، كما شاركت في الكثير من المهرجانات اللبنانية، أبرزها: بعلبك، جبيل، بيت الدين والأرز".

وتابع الخوري ديب في عظته: "في ذكرى وفاتها السادسة، والتي تصادف يوم26 تشرين الثاني من العام 2014، استسلمت صباح للقدر والحياة فتوفيت عن عمر يناهز ال 87 عاما، تاركة إرثا فنيا تلفزيونيا سينمائيا ومسرحيا كبيرا خلدها كأسطورة في المجال الفني، بعدما ملأت الحياة بصخب أغانيها، وتبقى ذكرى جميلة من خلال أعمالها اذ تركت اكثر من 87 فيلما سينمائيا، 3500 أغنية و27 مسرحية لبنانية".
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