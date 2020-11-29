أول ردّ لزينب فياض بعد جدل "الفيديو العفوي".. هل قصدت الإساءة لوالدتها؟ (فيديو)

في اول رد مباشر على الضجة التي حصلت بعد نشرها مقطع فيديو مع ابنتها على تطبيق انستغرام، أكدت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفا وهبي أنها نشرت المقطع مع ابنتها الصغرى لاعجابها بالاغنية التي تحمل طاقة ايجابية بلحنها، إضافة الى ان دانييلا تحبها وتغنيها طوال الوقت في المنزل.

واوضحت في لقاء مع برنامج Et بالعربي انها لم تنتبه لمعنى كلمات الاغنية ولم تتقصد الأساءة او اي من الاخبار التي ترددت عن انها موجهة لوالدتها، نافية ان تكون قد تقصدت الاساءة لها.

واكتفت خلال الاتصال بالقول "المهم الرسالة وصلت للشخص المعني، ولن اذكر اسمه سأكتفي بالقول الشخص المعني وهو سيفهم".

وجاء هذا الردّ بعد نشرها مقطع فيديو عفوي وهي تغني مع ابنتها دانييلا الطريفة أغنية "توتة توتة"، وهي إحدى أغاني هيفاء. ورغم أن المقطع كان عفوي للغاية وأُعجب به الجمهور بشدة وتم تداوله بشكل واسع إلا أنه أثار جدلاً واسعاً وترك الكثير من الأسئلة حول عودة العلاقة بين الشابة ووالدتها.