فنون ومشاهير

أول ردّ لزينب فياض بعد جدل "الفيديو العفوي".. هل قصدت الإساءة لوالدتها؟ (فيديو)

Lebanon 24
29-11-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-770353-637422547496481718.jpg
Doc-P-770353-637422547496481718.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

في اول رد مباشر على الضجة التي حصلت بعد نشرها مقطع فيديو مع ابنتها على تطبيق انستغرام، أكدت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفا وهبي أنها نشرت المقطع مع ابنتها الصغرى لاعجابها بالاغنية التي تحمل طاقة ايجابية بلحنها، إضافة الى ان دانييلا تحبها وتغنيها طوال الوقت في المنزل.

واوضحت في لقاء مع برنامج Et بالعربي انها لم تنتبه لمعنى كلمات الاغنية ولم تتقصد الأساءة او اي من الاخبار التي ترددت عن انها موجهة لوالدتها، نافية ان تكون قد تقصدت الاساءة لها.

واكتفت خلال الاتصال بالقول "المهم الرسالة وصلت للشخص المعني، ولن اذكر اسمه سأكتفي بالقول الشخص المعني وهو سيفهم".

A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)

 
وجاء هذا الردّ بعد نشرها مقطع فيديو عفوي وهي تغني مع ابنتها دانييلا الطريفة أغنية "توتة توتة"، وهي إحدى أغاني هيفاء. ورغم أن المقطع كان عفوي للغاية وأُعجب به الجمهور بشدة وتم تداوله بشكل واسع إلا أنه أثار جدلاً واسعاً وترك الكثير من الأسئلة حول عودة العلاقة بين الشابة ووالدتها.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:54 | 2020-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
18:00 | 2020-11-29
16:00 | 2020-11-29
12:00 | 2020-11-29
09:51 | 2020-11-29
09:00 | 2020-11-29
06:00 | 2020-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website