فنون ومشاهير

عمرو دياب لـ دينا الشربيني: كان بإيدك تبقي فاتن حمامة

Lebanon 24
29-11-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-770356-637422553039047514.jpg
Doc-P-770356-637422553039047514.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لا زالت أصداء الأزمة بين كل من الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، مستمرة والبعض لديه فضول لمعرفة مصير الثنائي بعد قصص مختلفة جمعتهما سوياً، آخرها شائعات بالانفصال.

وبحسب موقع "القاهرة 24"، أفادت بعض المصادر أنه خلال الأيام القليلة الماضية وقع خلاف كبير بين الثنائي، انفصلا على أثره بشكل تام عن بعض، وطلب الهضبة من دينا الشربيني مغادرة شقة "الفور سيزون"، بعدما تصاعدت حدة الخلافات بينهما.

ولفت أنّ الشربيني طلبت أكثر من مرة أن تكون العلاقة بينها وبين عمرو دياب علاقة زواج رسمي وبحفل زفاف يحضره الجميع، مشيرة إلى أنها ضحت بشكل كبير من أجل استمرار هذه العلاقة، بينما كان يرى عمرو دياب أنه أضاف لدينا الشربيني كثيراً على المستوى الفنّي جراء علاقته بها بداية من مساعدتها لتصدر أعمال درامية في أهم موسم في العام، وهو الموسم الرمضاني، ووضع اسمها في الصفوف الأولى.

وأكّد موقع "القاهرة 24"، في تصريحاته المنقولة عن أحد المصادر الخاصة، أنّ آخر ما قاله عمرو دياب لدينا الشربيني، "كان بإيدك تبقي نجمة، بس يا تبقي فاتن حمامة يا تبقي إنعام سالوسة"، وذلك قبل أن يطلب الهضبة منها بشكل قاطع مغادرة المنزل "هنزل ساعة أرجع ملاقكيش".

أما عن جملة "هنزل وأرجع مالاقكيش".. لم تكن المرة الأولى التي ينطقها، فقد سبق وهددها بها وقت مسلسل "زي الشمس"، حيث كان يرى أن كل ما فعله معها كان كافياً لأن تكون العلاقة في النور، لكن دينا قررت وحسب وجهة نظره أن تلتفت لصغائر الأمور التي تهتم بها معظم البنات، بخلاف اهتمامها بمسألة الإنجاب الأمر الذي تخطاه الهضبة من سنوات ولديه أربع أبناء من زيجاته السابقة، لكنه في نهاية الأمر لم يُنكر انه من حقها، لكن الاتفاق بينهما لم يكن هكذا.

المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
22:00 | 2020-11-29
16:00 | 2020-11-29
15:00 | 2020-11-29
12:00 | 2020-11-29
09:51 | 2020-11-29
09:00 | 2020-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website