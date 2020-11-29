فنون ومشاهير

بعد الصُلحة.. ما حقيقة إهداء تامر حسني زوجته أغنية "كرهتني في الحب"؟

Lebanon 24
29-11-2020 | 22:00
A-
A+
Doc-P-770373-637422593343761064.jpg
Doc-P-770373-637422593343761064.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بعد الصلحة بين الثنائي الاشهر في مصر، انتشر أخيراً الكثير من الأخبار التي تشير إلى أن النجم تامر حسني، وجّه كلمات أغنيته الجدبدة "كرهتني في الحب" كرسالة لزوجته مصممة الازيلء بسمة بوسيل بسبب المشاكل بينهما.

واعتبر العديد من متابعي اخبار الفنان المصري ان صدور الاغنية تزامن مع أزمة خلافه مع زوجته ليهاجمها، الا ان الشاعر الغنائي محمد البوغة، كاتب كلمات الأغنية، رد على تلك التقارير، بقوله إن هذا لم يحدث بالمرة، وأن الأغنية كتبت قبل تلك الأزمات ولم تكن موجهة إلى أحد.

وقال البوغة لقاء تلفزيوني مع theinsider بالعربي "كيف أن يتكلم أي شخص بتلك الطريقة، والأغنية موجهة لشخص يعاني بصورة كبيرة وليس تامر حسني".

وتابع: "ولو افترضنا أن تامر يرغب في ذلك، لن نكون نحن السلاح الذي يهاجم به أي شخص، أطالب فقط الناس بالتعقل في أفكارهم".

وردًا على أن تامر تعمد اختلاق هذه الأزمة ليروج لألبومه الجديد، قال البوغة: "لا أظن ذلك، لن يضع أحدا بيته وأسرته على المحك، من أجل الترويج لألبوم، لا أعتقد أن شخصا يحترم نفسه يمكن أن يفعل ذلك أبدا".

 
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
18:00 | 2020-11-29
16:00 | 2020-11-29
15:00 | 2020-11-29
12:00 | 2020-11-29
09:51 | 2020-11-29
09:00 | 2020-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website