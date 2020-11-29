بعد الصُلحة.. ما حقيقة إهداء تامر حسني زوجته أغنية "كرهتني في الحب"؟

بعد الصلحة بين الثنائي الاشهر في مصر، انتشر أخيراً الكثير من الأخبار التي تشير إلى أن النجم تامر حسني، وجّه كلمات أغنيته الجدبدة "كرهتني في الحب" كرسالة لزوجته مصممة الازيلء بسمة بوسيل بسبب المشاكل بينهما.

واعتبر العديد من متابعي اخبار الفنان المصري ان صدور الاغنية تزامن مع أزمة خلافه مع زوجته ليهاجمها، الا ان الشاعر الغنائي محمد البوغة، كاتب كلمات الأغنية، رد على تلك التقارير، بقوله إن هذا لم يحدث بالمرة، وأن الأغنية كتبت قبل تلك الأزمات ولم تكن موجهة إلى أحد.

وقال البوغة لقاء تلفزيوني مع theinsider بالعربي "كيف أن يتكلم أي شخص بتلك الطريقة، والأغنية موجهة لشخص يعاني بصورة كبيرة وليس تامر حسني".

وتابع: "ولو افترضنا أن تامر يرغب في ذلك، لن نكون نحن السلاح الذي يهاجم به أي شخص، أطالب فقط الناس بالتعقل في أفكارهم".

وردًا على أن تامر تعمد اختلاق هذه الأزمة ليروج لألبومه الجديد، قال البوغة: "لا أظن ذلك، لن يضع أحدا بيته وأسرته على المحك، من أجل الترويج لألبوم، لا أعتقد أن شخصا يحترم نفسه يمكن أن يفعل ذلك أبدا".