فنون ومشاهير

ليال الإختيار تودع الـLBCI على الهواء مباشرة.. "من سنتين جيت مرعوبة" (فيديو)

Lebanon 24
29-11-2020 | 16:00
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ودعت الإعلامية ليال الاختيار مشاهدي "lbci" بعد سنتين أطلت من خلالهما على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال.
وأطلت الاختيار اليوم في اخر نشرة أخبار لها على lbci حيث ستبدأ تجربة جديدة على شاشة الحرة الاميركية. 
وختمت الاختيار النشرة بكلمات مؤثرة توجهت بها  للمشاهدين وللمؤسسة اللبنانية للإرسال والشيخ بيار الضاهر وقالت: "من سنتين جيت لهون خايفة مرعوبة وقلقانة، خايفة من الفشل ومرعوبة من اسم ال lbci ومن الاسماء الموجودة بال lbci وقلقانة من اني اندم بسنتين كل شي معقول يصير صار ، لدرجة انه اول اطلالة الي على هوا ال lbci بنشرة صباحية طافت في الطرقات فقعدت 6 ساعات نقل مباشر بوقت يلي كانت يمكن اول تجربة مباشر الي، 
سنتين غطيت فيها قد عشر سنين من العمل الاعلامي بظروف طبيعية  ، ثورة  ، انهيار مالي ، كورونا ، ازمة منطقة وغيرها ما في شي ما صار،
سنتين قعدت فيهن بالمحطة اكتر بكتير كتير من ما قعدت ببيتي،
بعد سنتين تعبت متل كتار من جيلي ، مش بس من ضغط الشغل، بل من الضغط النفسي يلي عم نعيشه ، لانه نحنا شباب ما خلقنا تا نموت لا من الجوع ولا من الفقر ولا نموت كرمال صراعات ما النا فيها،
نحنا شباب مش رح نرضى يموت الامل فينا وبعدنا بعز عطائنا ، لهيك قررت فل ، فل تا ضل عم بحلم وتا ضل عم انجز وتا ضل عم حقق، 
جمهور الـlbci يلي رافقني بالسنتين لولاكم انا ما شي، لادارة محطة الـ lbci يلي دعمتني ووقفت حدي بقول بحبكم كتير ، لكل الضيوف يلي وثقه فيني وطلعوا معي على مدار السنتين بشكركم من كل قلبي 
بعد سنتين وبأخر اطلالة الي على هوا هيدي المحطة رح قول للشيخ بيار الضاهر ، سألتني بأول مرة شفتني فيها مين انت؟ 
اليوم بعد سنتين رح قلك انا بنت الـ lbci ورح ضل بنت الـ lbci لو وين ما رحت ولو شو ما صرت".
 
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