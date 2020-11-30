فنون ومشاهير

"الجائحة"... فيلم سيجسد جانبا من حياة رجاء الجداوي

Lebanon 24
30-11-2020 | 06:00
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تستعد إحدى المنصات الإلكترونية لعرض فيلم جديد يرصد جانبا من حياة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي قبل إصابتها بفيروس كورونا.

والفيلم الذي يحمل اسم "الجائحة"، من المقرر عرضه خلال الأسابيع المقبلة.

ولفت موقع "الفن" المصري إلى أن الممثل الإماراتي سالم العامري، الذي ينشغل في تصوير الفيلم في الوقت الحالي، عبر عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل الذي يجسد فيه شخصية شاب مصري يعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الموقع أن الفيلم يعبر عن قاعدة جماهيرية كبيرة للفنانة المصرية رجاء الجداوي في الخليج، حيث تم تكريمها أكثر من مرة في دبي والكويت والسعودية.

ولفت الموقع إلى أن أحداث الفيلم تدور في إطار اجتماعي تربوي ويتضمن بعض الأحداث الإنسانية التي تتعلق بفيروس كورونا وتداعياته، مشيرا إلى قول العامري، إنه "يريد الظهور للمشاهدين بدور مختلف يحمل جوانب نفسية صعبة لإظهار موهبته الحقيقة.

وذكر الموقع أن "الفيلم هو أول فيلم روائي يجسد جانبا من حياة الفنانة الراحلة تقديرا لمكانتها الفنية وتأثيرها الكبير في العالم العربي".

ورحلت رجاء الجداوي بداية شهر تموز الماضي، بعد دخولها الحجر الصحي عقب إصابتها بفيروس كورونا.
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