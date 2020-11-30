مصطلحات تيم حسن في "الهيبة" تسيطر على مواقع التواصل.. وهكذا علق

يحرص النجم تيم حسن على متابعة تفاعل الجمهور على السوشيل ميديا بالشخصيات التمثيلية التي يقدمها، وآخرها شخصية "جبل شيخ الجبل" في مسلسل "الهيبة"، ويعيد نشر الصور ومقاطع الفيديو التي تقلد حركاته وكلماته وإطلالته، تعبيراً عن سعادته ولشكر محبيه.

وعبّر النجم السوري عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي وصلت الى المتابعين في بلده سوريا وأعاد نشر مجموعة من الصور التي ظهر فيه جمهور فريق الوحدة السوري داخل ملعب كرة القدم يرفع يافطات ضخمة، تُظهر أهم المصطلحات التي تستخدمها تيم خلال الشخصية مثل "ثبات"، و"يا صبر الله".

وعلّق تيم على الصور بالقول: "المحبة والنجاح بصورة الحمدلله فرحتي كبيرة الليلة واسرة مسلسل الهيبة الهيبة الرد. تحية كبيرة للفريقين الكبار وجمهور الفريقين الكبير الوحدة وتشرين، والله يحميكي سوريا".

View this post on Instagram

A post shared by TIM HASSAN | تيم حسن (@taimhasan)





وكان قد نشر مجموعة من المقاطع والصور من كواليس التصوير وظهر في إحداها وهو يلاعب الكلب الذي شاركه في الحلقات الأولى من العمل، وحقق تفاعلاً واسعاً بين متابعيه.

في سياق آخر، كشفت شركة "صبّاح إخوان" أن العمل الجديد مع النجم تيم يحمل إسم "أنا" وسيكون من إخراج سامر البرقاوي أيضاً. وقد إنطلق تصوير المشروع الجديد أخيراً، ويشارك فيه كل من: رزان جمال، ورولا بقصماتي، وجوزيف بو نصار، وايلي متري وديامان بو عبود.

ومن المتوقع أن يعرض المسلسل الجديد على تطبيق "شاهد" ليكون العمل الثاني للنجم السوري مع التطبيق السعودي بعدما عرض العام الماضي مسلسل "العميد".