للمرة الأولى تعرفوا إلى شقيقتي باسم ياخور... لم يلتقِ بإحداهما منذ 10 سنوات (فيديو)

حل الفنان السوري باسم ياخور ضيفاً على برنامج "هذا أنا" الذي يعرض على شاشة تلفزيون "أبو ظبي" حيث تطرق إلى مواضيع تتعلق بحياته المهنية والشخصية.

وفي هذا السياق تم تأمين التواصل بينه وبين شقيقتيه ديما وداليا بعد انقطاع طويل بينه وبينهما بسبب الهجرة. وأدى هذا إلى بكاء الفنان وقال إن ديمة هي شقيقته الصغرى وإنها مهندسة تعيش في أميركا منذ 15 عاماً وإنها متزوجة من طبيب متخصص فى جراحة القلب. وأشار إلى أنه يشعر بالاشتياق إليها وأنه لم يلتقها منذ ما يقرب الـ10 سنوات بسبب الظروف الصعبة التي عاشتها سوريا في السنوات الأخيرة.

وعن داليا قال إنها تعيش في كندا حالياً وإنها تابعت دراستها في مجال الأدب الفرنسي وإنها تتولى منصباً مهماً في أحد المصارف الكندية. وأعرب عن فخره بنجاح شقيقتيه. إلا أنه عبر عن ألمه بسبب الفراق لافتاً إلى أن أكثر ما يوجعه هو أن أولادهم الصغار لا يعرفون بعضهم البعض بسبب البعد.