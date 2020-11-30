فنون ومشاهير

فنانة سورية تصدم الجميع بما قالته عن اللحظات الأولى بعد وفاة شقيقتها

Lebanon 24
30-11-2020 | 21:00
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أحدثت الفنانة السورية تولاي هارون ضجة كبيرة بحديثها عن شقيقتها الراحلة الفنانة دينا هارون، معتبرة أنها لا تعتبرها متوفاة.

وقالت في لقاء ببرنامج "شو في ما في": "دينا ما ماتت، مسافرة. وين ما بعرف مقطوعة الاتصالات، بمكان هي ما بدها تحكي فيه مع حدا زعلانة منا بس رح يجي يوم شوفها". وتحدثت النجمة السورية عن اللحظات الأولى بعد وفاة شقيقتها داخل المستشفى وقالت: "شفتها عم تبتسلمي وصحتني الممرضة، فكروني جنيت بس عم عيش حالات معها".
 


ولم تستطع الفنانة تمالك نفسها، وبكت خلال حديثها: "هي دموع اشتياق وكتير بحاجتها وبشتاقلها وبحاجة شم ريحتها. ابنها كرم عم يعوضنا كتير وزوجها رجل الأعمال خلدون وليد ما عم يقصر بشي".

وأشارت الى أن طفل الراحلة يعيش حالياً مع والده، موضحة "يجب أن ينشأ في بيت والده ليتلقى التربية الصحيحة والمعنى الحقيقي للعائلة"، مشيدة بزوج شقيقتها وطريقة تعامله مع ابنه.

يذكر أن دينا توفيت عام 2018، في العقد الرابع من عمرها، وذلك بعد خضوعها لعملية الزائدة الدودية، وكانت تعاني من التهابات وأمراض أخرى، وخلال العملية حدثت لها التهابات شديدة في الدم، وأثر ذلك على وظائف أجهزة الجسم التي تدهورت وأودت في حياتها.
المصدر: لها
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