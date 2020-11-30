عاصي الحلاني يتجاهل نوال الزغبي.. وهكذا صحح الخطأ

اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، النجم عاصي الحلاني بتجاهله للنجمة نوال الزغبي بعد تهنئتها له بعيد ميلاده، وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تهنئة النجمة متسائلين عن سبب تجاهله لها رغم ردّه على جميع المتابعين، وهو ما دفع النجمة لحذف تعليقها.وهنأت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، المطرب عاصي الحلاني بمناسبة عيد ميلاده، وكتبت له عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل عام وانت بالف خير وصحة ونجاح، يخليلك عيلتك الحلوة، وتضلك فوق راسن، كل سنة وانت طيب عاصي".وبعدما توالت التعليقات من جمهور الزغبي، ورفضهم لتجاهل الحلاني، أعاد الحلاني نشر تعليق نوال الزغبي عبر "تويتر"، في إشارة إلى أنه لم يقصد التجاهل.ورد عليها عاصي وكتب: "حبيبة قلبي نوال الغالية الله يحفظك ويديم عليكي الصحة والسعادة والنجومية".