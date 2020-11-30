فنون ومشاهير

فستان رائع يبرز جمالها.. ليال الاختيار بإطلالة "ذهبية"

Lebanon 24
30-11-2020 | 22:21
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للسنة العاشرة على التوالي، احتفلت مبادرة "تكريم" التي أطلقها الإعلامي المعروف ريكاردو كرم بمجموعة من المنجزين العرب الذين تواظب على تكريم إبداعاتهم سنة بعد سنة، ولكن هذه المرة عبر "Skype " وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.
 
وتألقت الإعلامية ليال الاختيار خلال تقديمها وقائع حفل "تكريم" عبر المؤسسة الإعلامية للارسال بفستان رائع باللون الذهبي الداكن.
 
وحمل هذا الفستان توقيع المصمم أنطوان قارح وقد تميز ببساطته. اما بالنسبة للمكياج والشعر، فمن المعروف مدى عشق الاختيار للمكياج الناعم والشعر البسيط مما أضفى الرقي والأناقة على اطلالتها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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