فستان رائع يبرز جمالها.. ليال الاختيار بإطلالة "ذهبية"

للسنة العاشرة على التوالي، احتفلت مبادرة "تكريم" التي أطلقها الإعلامي المعروف ريكاردو كرم بمجموعة من المنجزين العرب الذين تواظب على تكريم إبداعاتهم سنة بعد سنة، ولكن هذه المرة عبر "Skype " وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتألقت الإعلامية ليال الاختيار خلال تقديمها وقائع حفل "تكريم" عبر المؤسسة الإعلامية للارسال بفستان رائع باللون الذهبي الداكن.