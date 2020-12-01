فنون ومشاهير

جاد غصن إلى هذه القناة.. وإطلالة على نشرة الأخبار؟

Lebanon 24
01-12-2020 | 09:00
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كتبت صحيفة "الأخبار": "كان من المتوقع أن ينتقل جاد غصن في أيلول الماضي من قناة "الجديد" إلى محطة "الشرق للأخبار" (بلومبيرغ). فور إعلان المقدم والاعلامي اللبناني عن خطوته باتجاه القناة السعودية التي تتخذ من دبي مركزاً لها، شن بعض الناشطين حملة ضدّه ونبشوا بعض التعليقات القديمة له إزاء موقفه من بعض النقاط في المملكة العربية السعودية. ورغم أن غصن والقناة التي إنطلقت حديثاً، قد وقعا العقد، إلا أنّه تم فسخه لاحقاً. هكذا، تعرّض غصن لحملة شعواء ضدّه، فتراجع عن إستقالته وبقي ضمن فريق "الجديد". قبل ساعات قليلة، انتشر خبر عن إنضمام غصن إلى قناة lbci. في هذا السياق، لفتت بعض المعلومات لـ «الأخبار» إلى أن التفاوض بين الثنائي قد يسفر عن إنضمام المقدم الى الشاشة التي يديرها بيار الضاهر. وكشفت المعلومات أن غصن سيتولى إدارة تحرير برنامج «2030 رؤية لبنان» الذي يتولاه ألبير كوستانيان. علماً أنّ ريما عساف كانت تتولى تلك المهمة، لكنها تركت lbci أمس لتنضم إلى قناة «الحرة». ولم يعرف بعد عما إذا كان غصن سيقدم إحدى الفقرات في البرنامج السياسي، أم أنّه سيطل ضمن نشرة الأخبار أيضاً. على أن يعلن المقدم قريباً عن مشروعه الجديد". 
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