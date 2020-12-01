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فنون ومشاهير
دموع وذكريات.. نادين نسيب نجيم تتحدّث عن تجربتها الأليمة بانفجار بيروت
Lebanon 24
01-12-2020
|
12:00
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للمرة الأولى، ستطل الممثلة نادين نسيب نجيم عبر حلقة خاصة مع الإعلامي مالك مكتبي من خلال برنامجه "أحمر بالخط العريض" عبر قناة LBCI مساء الأربعاء المقبل، بعد مرور شهور من الحادث المأساوي الذي تعرضت له إثر انفجار مرفأ بيروت.
من خلال الحلقة المقرر عرضها بعد أيام، ستكشف نادين نسيب نجيم عن صور خاصة لها قبل دخولها غرفة العمليات، لإجراء أولى العمليات التي خضعت لها قبل أشهر فور تعرّضها للحادث، وستهشد الحلقة دموع نادين بمجرد الحديث عن الآلام التي تعرضت لها خلال تلك الفترة، كما ستكشف ضمن الحلقة عن الأماكن التي تعرضت للإصابات البالغة في وجهها، وستعرض الحلقة فيديوهات خاصة حصرياً من داخل منزلها في الأشرفية أثناء الحادث حيث تظهر الدماء في كل مكان في المنزل، وفق ما أفاد موقع "نواعم".
المصدر: نواعم
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