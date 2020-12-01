18
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
الفنانة قاتلة زوجها تنهار في المحكمة.. وهذا ما كشفته عن الجريمة
Lebanon 24
01-12-2020
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في تطور جديد لقضيتها، دخلت الممثلة المصرية عبير بيبرس في نوبة بكاء شديدة خلال آخر جلسة لتجديد حبسها أمام قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة في زينهم بتهمة القتل العمد لزوجها.
كشفت مصادر من المحكمة أن المتهمة بطعن زوجها داخل منزلهما في البساتين بزجاجة مكسورة حتى توفي خلال مشاجرة بينهما، لم تتمكن من تمالك نفسها وبكت أمام القاضي.
وأوضحت أن سبب بكائها أن زوجها جاءها في المنام وكان يبكي وهو ينزف.
وأضافت بعد قضاء 150 يوما على ذمة القضية: "أنا غلطانة وخدت عقابي ومكنتش متصورة الموضوع هيوصل للقتل".
وتابعت أنها نفذت الجريمة بالمصادفة بغرس زجاجة في صدره، ليلقى مصرعه، بعد أن صفعها على وجهها، فلم تتمالك نفسها، وفقدت أعصابها وأمسكت زجاجة، بعد أن كسرت رقبتها ثم غرستها في جسده، فسقط على الأرض فاقدا للوعي، ومات إثرها داخل المستشفى ولكنها لم تقصد قتله.
يذكر أن والد المغدور اتهم زوجة ابنه بالتخطيط المسبق للجريمة، وأن حديثها عن أنها حدثت نتيجة مشاجرة “محض افتراء”، وتساءل: “كيف تكون هناك مشاجرة بينهما وتقوم هي بطعنه بمنتهى السهولة دون أن يقاومها؟”.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
بعد انخفاضه السريع أمس.. إليكم تسعيرة الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
بعد انخفاضه السريع أمس.. إليكم تسعيرة الدولار في السوق السوداء
10:06 | 2020-12-01
01/12/2020 10:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن إحباط محاولة لاغتيال نصرالله.. ضربة إسرائيلية قبل 20 كانون الثاني؟
Lebanon 24
بعد الحديث عن إحباط محاولة لاغتيال نصرالله.. ضربة إسرائيلية قبل 20 كانون الثاني؟
06:40 | 2020-12-01
01/12/2020 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار وبرق ورعد.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار وبرق ورعد.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
11:26 | 2020-12-01
01/12/2020 11:26:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت": عقوبات أميركية على "المركزي" وشبهات حول سلامة وشخصية كبيرة
Lebanon 24
"وول ستريت": عقوبات أميركية على "المركزي" وشبهات حول سلامة وشخصية كبيرة
09:30 | 2020-12-01
01/12/2020 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنانة قاتلة زوجها تنهار في المحكمة.. وهذا ما كشفته عن الجريمة
Lebanon 24
الفنانة قاتلة زوجها تنهار في المحكمة.. وهذا ما كشفته عن الجريمة
15:00 | 2020-12-01
01/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
21:00 | 2020-12-01
ابنتا عمرو دياب تعاندان والدتهما بسبب دينا الشربيني.. ورقصة كنزي تحدث ضجة
18:00 | 2020-12-01
قيس الشيخ نجيب يستذكر والده الراحل برسالة مؤثرة
12:00 | 2020-12-01
دموع وذكريات.. نادين نسيب نجيم تتحدّث عن تجربتها الأليمة بانفجار بيروت
09:00 | 2020-12-01
جاد غصن إلى هذه القناة.. وإطلالة على نشرة الأخبار؟
06:00 | 2020-12-01
صورة لطلعت زكريا في مرحلة شبابه.. هكذا بدا
23:00 | 2020-11-30
عاصي الحلاني يتجاهل نوال الزغبي.. وهكذا صحح الخطأ
فيديو
حجبت عنها الرؤية داخل الطائرة.. وهكذا انتقمت منها! (فيديو)
Lebanon 24
حجبت عنها الرؤية داخل الطائرة.. وهكذا انتقمت منها! (فيديو)
15:00 | 2020-12-01
01/12/2020 21:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تخطّط لإنتاج 300 "روبوت" لتطهير الأماكن المزدحمة! (فيديو)
Lebanon 24
روسيا تخطّط لإنتاج 300 "روبوت" لتطهير الأماكن المزدحمة! (فيديو)
15:00 | 2020-12-01
01/12/2020 21:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"نابولي" يكرّم مارادونا برباعية في مرمى "روما"! (فيديو)
Lebanon 24
"نابولي" يكرّم مارادونا برباعية في مرمى "روما"! (فيديو)
18:00 | 2020-11-30
01/12/2020 21:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact