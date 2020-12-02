فنون ومشاهير

حلا الترك ترفع دعوى قضائية ضدّ والدتها

Lebanon 24
02-12-2020 | 06:00
A-
A+
Doc-P-771012-637424492800092778.jpg
Doc-P-771012-637424492800092778.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك عن أن الأخيرة رفعت ضدها دعوى قضائية لم تكشف عن تفاصيلها، مشيرةً إلى أن حلا لم تقم بهذا الأمر من تلقاء نفسها قائلةً: "مش بإيدها ولأنه اللي حواليها والجو بشكل عام وما في بنت بترضى إن هي ترفع قضية على أمها"، واضافت: "أنا بتمنى من الجمهور ما يحكم على حلا لأنه ما حدا يعرف كيف الظروف اللي حلا عايشتها".
وتحدثت عن لقائها بإبنتها في المحكمة، إذ أنها لم تستطع من تمالك دموعها، وقالت:"ما بعرف كيف بدي أوصف هالشعور البشع يعني شفتها وهي كان بدها تسلم علي بس ما خلوها"، وتابعت: "رسالتي إنه ولادي يعيشوا في بيئة صحية ما حدا يضغط عليهم ما حد يخليهم يتكلمون كلام هو أصلاً ما حلو بحقهم".
ومن ناحية أخرى، أعربت السابر عن عدم إعجابها بالمقابلة التي أجراها الإعلامي مصطفى الآغا مع حلا في برنامجه "صدى الملاعب" مؤخراً، قائلةً: "ما حبيت اللقاء أو طريقة الأسئلة وحلا بعدها صغيرة وأنا مستاءة وزعلانة ان تنحط في هيك طريقة اسئلة".
ووجّهت رسالة الى ابنتها: "يا حلا أنا أم وما بتعرفي قيمة هذه الكلمة الا لما تصيري أم وانت بالنهاية بتضلك بنتي وبدي شوفك أحسن العالم بس بليز احسي بإمك قديه عم تعاني لأني أنا لا أحب ان تنحطي في هذه المواقف خاصة إنك معروفة والكل حابين إنه حلا تكون في حضني وان شاء الله أشوفها عن قريب لأني فعلاً حابة أشوفها ويمكن انزل دبي عشان اشوفها".
المصدر: الفن
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2020-12-01
21:00 | 2020-12-01
18:00 | 2020-12-01
15:00 | 2020-12-01
12:00 | 2020-12-01
09:00 | 2020-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website