نجوى كرم تتحدّث للمرّة الأولى عن تفاصيل ارتباطها: كنت زوجة ثانية

تحدثت الفنانة نجوى كرم، لأول مرة باستفاضة عن تجربة زواجها، واعلنت انها كانت زوجة ثانية.وقالت كرم في تصريحات لها: "وافقت على هذا الوضع حفاظاً على الزوجة الأولى لأنني رفضت أن أكون أنا السبب في الانفصال".كما اوضحت أن زوجها حينها كان يفضل الانفصال عن زوجته من أجل الزواج بها لكنها رفضت حتى لا تتحمل ذنب هذا الانفصال.وأكدت أنها كانت تتمنى ألا تتشارك في زوجها مع امرأة أخرى، وأن لقب زوجة ثانية لم يقف عائقا أمامها، وسبب الانفصال بينهما لم يكن بسبب زواجه الأول.وكانت كرم قد تزوجت من يوسف حرب، وكان متزوجاً من زوجة أخرى وله منها ثلاثة أولاد. بداية زواج كرم من حرب كانت سراً، ثم أعلنت زواجها منه بعد ذلك ووقفت ضد كل من اعترض على هذا الزواج.