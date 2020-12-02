شقيق ديانا حداد يجذب انتباه الجمهور بوسامته.. تعرفوا إليه

تداول عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ديانا حداد برفقة شقيقها. ولفت الأخير الانظار بإطلالته حيث ركزت العديد من تعليقات المتابعين على وسامته.

وقارن الكثيرون بين شكله وشكل شقيقته وتفاوتت الآراء بشأن أوجه الشبه بينهما. ورأى بعض الناشطين أنهما يتشاركان الكثير من الملامح فيما أشار آخرون إلى العكس.

وبعد البحث تبين أن الفنانة نشرت الصورة في وقت سابق على حسابها على "إنستغرام" وارفقتها بالتعليق: "القلب الحنون".

يشار إلى ان ديانا أثارت الاهتمام مؤخراً يفيديو نشرته على الحساب نفسه بعد تسجيله على "تيك توك" لمناسبة احتفالها بيوم ميلاد ابنتها الصغرى بطريقة عفوية جداً. وعليه علقت: "اليوم عيد ميلاد روحي وحبيبة عمري آخر العنقود ميره مياري اللي بعيش معها أحلى أيام عمرها وطفولتها ربي يحفظكم يا ماما انتي واختك وشوفكم أسعد الناس ويعطيكي كل اللي بتتمنيه".