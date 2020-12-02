تعليق رافض يثير التساؤلات من هيفا وهبي.. هل قصدت ابنتها؟ (صورة)

أثارت الفنانة هيفا وهبي موجة من الجدل بسبب تعليق نشرته عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" على حسابها الخاص على "إنستغرام".

وفيه كتبت هيفا: "برجع بعيدها، ركبت هيدا الأكسسوار على كتافي لكل اللي مفكر إنه بعده قادر يطلع عليهم" مع رمز يدل على الرفض. وتناقل المنشور بعد هذا عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق وهو ما أتاح للمتابعين التعليق حيث تساءلوا عما إذا كان هذا رداً على تصريحات أدلت بها ابنتها زينب خلال لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج ET بالعربي الذي يعرض على mbc4.

وقالت إن والدتها هي سبب تحقيقها الشعبية على مواقع التواصل وأضافت: "الله إذا أحب عبداً حبب عباده فيه وعباده يحبون أمي" علماً أنها المرة الاولى التي تطلق عليها هذه الصفة.

وقبل هذا ردت زينب على متابعة اتهمتها باستغلال شهرة والدتها وكتبت: "بتبقى أمي ما استخدمت شي من امك". واتى هذا الجدل إثر نشرها فيديو ظهرت فيه وهي تؤدي برفقة ابنتها إحدى أغنيات الفنانة.

وعلى هذا الأمر علقت للبرنامج نفسه: "يكفي أن نيتي وصلت للشخص المعني... ويسعدني الكلام الجيد حول هذا الأمر ولكن هناك بعض الأشخاص سرحوا بمخيلتهم بعيداً وبدأو في تحليل كلمات الأغنية وتطبيقها على حياتي الشخصية وهذا الأمر صدمني كثيراً".