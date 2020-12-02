في العيد الوطني للإمارات.. مايا دياب تتمنى إعادة النظر في التأشيرات

هنأت النجمة مايا دياب الشعب والحكام في الإمارات العربيّة المتحدة بمناسبة العيد الوطني الـ49. وأشادت مايا بالتطوّر والتخطيط التي تتمتع فيه الإمارات حيث تمنّت إعادة النظر بقرار عدم إعطاء التأشيرات للبنانيين مؤكّدة ان هناك محبّة كبيرة وعلاقة وطيدة بين الشعبين.

وكتبت مايا: "أمنيتي الشخصية "اللبنانية": إعادة النظر بقرار عدم إعطاء تأشيرات جديدة للبنانيين لدخولهم دولة الإمارات لسبب كبير وهو المحبة والعلاقة الوطيدة بين هالشعبين ولأن الإمارات أعطت الكثير للبنانيين وكبرت قدراتهم وأعطتهم فرصة لتحقيق أحلامهم وأشعرتهم أنها وطنهم الأساسي".

أمنيتي الشخصية "اللبنانية" : إعادة النظر بقرار عدم إعطاء تأشيرات جديدة للبنانيين لدخولهم دولة #الإمارات لسبب كبير وهو المحبة والعلاقة الوطيدة بين هالشعبين

ولأن الإمارات أعطت الكثير للبنانيين وكبرت قدراتهم وأعطتهم فرصة لتحقيق أحلامهم وأشعرتهم أنها وطنهم الأساسي#UAENationalDay49 — Maya Diab (@mayadiab) December 2, 2020

وختمت: "إعادة النظر بقرار التأشيرات من لبنان الى الإمارات يهم كل اللبنانيين وحتى لو تم اختيار الاشخاص للي رح يدخلوا للإمارات هيدا مش عيب.. ممكن أن يُدرَس ملف كل شخص على حدة هيك ما بكون المنع كلّي على اللبنانيين..".